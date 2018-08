Bürkle-Stiftung spendet 100 000 Euro für Hochwasseropfer

Die Starkregenereignisse am 27. Mai und die damit verbundenen Urgewalten des Wassers sorgten für ein Bild der Verwüstung entlang des Fischbachtals und Umgebung. Teilweise wurden Gemeinden vier Tage später noch ein zweites Mal durch Wassermassen geschädigt.

So sah es vor zwei Wochen in Fischbach aus.

Foto: Reiner Drumm/Archiv

„So ein Unwetter haben wir seit Menschengedenken bisher noch nicht erlebt, es sprengt alle Vorstellungskraft“, lautete die erste Stellungnahme von Uwe Weber, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein. Innerhalb weniger Minuten überfluteten die Wassermassen etliche Ortsgemeinden. Meterhoch stand das Wasser stellenweise in den Straßen; innerhalb weniger Minuten liefen weit über 300 Keller voll.

Mehr als 600 Feuerwehrleute aus den Landkreisen Birkenfeld, Bad Kreuznach und dem Rhein-Hunsrück-Kreis, Einsatzkräfte des THW aus dem weiten Umkreis, Bundeswehr und viele Menschen arbeiteten bis an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit und darüber hinaus, um die Schäden für die Betroffenen möglichst gering zu halten. Eine Welle der Hilfsbereitschaft und Unterstützung setzte ein.

Auch die Dr.-Wolfgang-und- Anita-Bürkle-Stiftung aus Kirn war sofort zur Stelle, um die durch die Flutkatastrophe in Not geratenen Menschen in der Region, zu unterstützen. Anlässlich eines Besuchs in der Herrsteiner VG-Verwaltung teilte die stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Bürkle-Stiftung, Gudrun Wiest, und Geschäftsführer Jürgen Pickel mit, dass die Stiftung den Geschädigten des Hochwassers 100.000 Euro zur Verfügung stellen möchte. Das Geld geht auf das eingerichtete Spendenkonto von VG und Kreis und wird gemäß der Richtlinien, die in diesen Tagen verabschiedet werden, an die Menschen in Not verteilt. „Dies ist – neben den vielen anderen Spenden, für die wir uns bedanken – eine außergewöhnlich großzügige Hilfestellung und zeigt die große Solidarität mit und für die Region“, bedankte sich Uwe Weber bei der Übergabe.