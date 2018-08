Bürgermeisterwahl: Jürgen Saar setzt auf unbürokratische Lösungen

Noch führt er als Erster Beigeordneter die Amtsgeschäfte in Heimbach nur kommissarisch – seit Bernd Alsfasser zum Jahresende seinen Bürgermeisterstuhl geräumt hat. Jetzt will sich Jürgen Saar (FWG) zum Ortschef wählen lassen. Dafür muss er am Sonntag gegen seinen Kontrahenten Bernd Glöckner (CDU) bestehen. An erster Stelle steht für Saar, Probleme und Projekte unbürokratisch und direkt anzupacken.

In seiner Freizeit beschäftigt sich Jürgen Saar auch sehr gern mit seinen Tieren. Foto: Reiner Drumm

„Einer von uns für uns“ – mit diesem griffigen Wahlspruch geht der 46-Jährige ins Rennen um den Heimbacher Bürgermeisterposten. Der Plan, dieses Amt anzustreben, ist über die vergangenen Jahre herangereift. „Ich bin schon lange politisch aktiv, habe schon immer Interesse an unserem Ort. Der Gedanke war da, wenn Bernd Alsfasser irgendwann nicht mehr antritt, zu kandidieren. Als es dann raus war, dass er zum 31. Dezember aufhört, habe ich mit meiner Familie gesprochen und eben jetzt kandidiert“, sagt Jürgen Saar.

Neubau statt Sanierung

Ganz oben auf der To-do-Liste, des Karosseriebauers steht der stark sanierungsbedürftige Heimbacher Kindergarten. „Ich plädiere für einen Neubau“, betont er. „Das alte Gebäude ist in einem schlechten Zustand, außerdem ist die Lage nicht gut.“ Wie Saar berichtet, hatte er dem Gemeinderat schon in Aussicht gestellt, ein Grundstück in der Nähe der Grundschule zur Verfügung zu stellen. Käme es dazu, würde er im Gegenzug eine Ausgleichsfläche erhalten, kein Geld. „Man muss den Kindergarten unbedingt im Dorf halten.“

Daneben ist es Jürgen Saar ein Anliegen, mit der neu gegründeten Arbeitsgruppe für Heimbach das Dorf attraktiver und schöner zu gestalten. „Es geht darum, Probleme unbürokratisch zu lösen“, erklärt er. Wenn man sehe, wo etwas zu tun ist, könnten sich schnell einige Helfer zusammenfinden und die Maßnahme angehen – ohne dass vorher groß etwas beschlossen werden muss. Durch solche Arbeitseinsätze spare man letztlich Geld, argumentiert der FWG-Kandidat.

Viel Eigenleistung erbracht wurde derweil schon auf dem Friedhof. Auch auf diesen Bereich will Jürgen Saar ein Hauptaugenmerk legen, falls er gewählt wird. Unter anderem soll ein Familienurnengrabfeld eingerichtet werden. Davon abgesehen sei die Pflege und Erhaltung des Friedhofs eine ständige Aufgabe, erklärt Saar.

Ein großes akutes Problem sieht der 46-Jährige im Mangel an Bauplätzen in Heimbach. „Wir bräuchten vielleicht eine dorfeigene Immobilienseite im ,Bläätche‘ für Häuser und Wohnungen“, schlägt er vor. Es müsse vor allem darum gehen, junge Menschen und Familien für das Dorf zu gewinnen und jene zu halten, die schon in der Gemeinde wohnen. „Wir müssen bauplatztechnisch aufrüsten.“

Das Großprojekt „Ausbau der Ortsdurchfahrt K 60“, dessen Realisierung den Heimbachern unmittelbar bevorsteht, sieht Saar als sehr sinnvoll an. „Der Zustand der Straße wird seit Jahren bemängelt – auch was die Geländer ,Am Lindehübel' und ,In der Ihlsbach' betrifft“, sagt er. Durch den Ausbau würden die bestehenden Mängel behoben. „Die Instandsetzung der Straße mit neuem Kanal und Internetleitung ist für das Dorf sehr wichtig, die Attraktivität wird gesteigert.“ Dass mit dieser Maßnahme zugleich viele Einschränkungen auf die Einwohner zukommen, daraus macht Jürgen Saar keinen Hehl. „Ich will versuchen, durch gute Kommunikation die Belastung so gering wie möglich zu halten“, stellt er in Aussicht. „Die Bauabschnitte müssen auch mit Polizei und Rettungsdienst immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden.“

Seit fast 15 Jahren im Gemeinderat

Einiges an Erfahrung bringt Jürgen Saar auf alle Fälle mit, um diese und andere Aufgaben zu stemmen, falls er denn tatsächlich der neue Ortschef werden sollte: Er sitzt seit fast 15 Jahren im Gemeinderat, 2004 wurde er zum Zweiten Beigeordneten und 2013 dann zum Ersten Beigeordneten gewählt. An der Seite von Bernd Alsfasser, der 25 Jahre lang im Amt war, konnte er viele Einblicke ins Tagesgeschäft erlangen.

Neben seinem politischen Engagement und seiner Arbeit als Karosseriebauer verbringt Jürgen Saar seine Zeit gern im Kreis seiner Familie. Außerdem ist er Hobbyimker und investiert manche Stunde in seine Obstbäume und Kleintiere.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer