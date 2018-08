Bürgerbus der VG Baumholder ist weiter auf Tour

Aus unserem Archiv

Baumholder

Das Projekt Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Baumholder kann weitergehen. In diesen Tagen führte VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser ein Gespräch mit Erik Gregori, Vorstand in der Volksbank Hunsrück-Nahe: Die Bank hatte die ersten drei Bürgerbus-Jahre finanziert, jetzt sei auch die finanzielle Ausstattung für die nächsten drei Jahre gesichert, erklärte Alsfasser in der VG-Ratssitzung am Donnerstag.