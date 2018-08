Bürgerauto soll auch durch Rhaunen rollen

Bürgerautos erfreuen sich bereits in den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Herrstein sehr großer Beliebtheit. Nun will die Verbandsgemeinde Herrstein als dritte Kommune im Kreis Birkenfeld nachziehen und ihren Bürgern – vor allem den Senioren – zu mehr Mobilität verhelfen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Das Bürgerauto soll so schnell wie möglich seinen Dienst aufnehmen“, wünscht sich Melanie Matteson, die das Projekt betreuen wird. Für Mitte Juni ist eine erste Informationsveranstaltung anberaumt.

Waldbedeckte Hügel und weite Felder, zwischen denen kleine Dörfer liegen. Dieses Bild ist charakteristisch für die Verbandsgemeinde Rhaunen. Verteilt auf 16 Ortsgemeinden, wohnen dort etwas mehr als 7000 Menschen. Wie viele Regionen im ländlichen Raum ist auch die Verbandsgemeinde Rhaunen stark vom demografischen Wandel betroffen.

Mobilität wichtiger Faktor

Bei der Entscheidung für ein Leben in diesem ländlichen Idyll ist Mobilität ein wesentlicher Faktor. Das ÖPNV-Angebot ist begrenzt, bestehende Verbindungen sind oft umständlich. Ob die Fahrt zur Arbeit, zum Einkaufen oder der Besuch bei Freunden – ohne eigenes Auto gestaltet sich die Deckung der Grundbedürfnisse schwierig. Betroffen sind vor allem ältere oder sehr junge Menschen, die nicht selbst fahren können oder wollen. Die Frage nach nachhaltigen Verkehrslösungen, die eine gemeinschaftliche Nutzung vorsehen, gewinnt auch vor dem Hintergrund des klimatischen Wandels zunehmend an Bedeutung.

Die VG-Verwaltung Rhaunen möchte diese Mobilitätsprobleme zusammen mit ihren Bürgern mindern und plant daher die Einführung eines Bürgerautos. Aber ein solches Vorhaben ist nur mit der Hilfe freiwilliger Mitstreiter möglich. Gesucht werden daher ehrenamtliche Fahrer, die bereit wären, an einigen Tagen in der Woche oder im Monat den Fahrdienst zu übernehmen und sich so an der Gestaltung des Projektes zu beteiligen. Die VG Rhaunen stellt dafür das Fahrzeug sowie die Räumlichkeiten für künftige Treffen der Mitarbeiter zur Verfügung. Ein Auto steht bislang zwar noch nicht zur Verfügung, aber die Gespräche mit potenziellen Unterstützern laufen. VG-Beauftragter Georg Dräger hat dies in die Hand genommen.

Das Projekt soll aber mit organisatorischer Unterstützung durch die Verwaltung im Endeffekt möglichst durch die Bürger selbst organisiert werden. Und das ist die Idee: Das Bürgerauto soll jedem Einwohner der Verbandsgemeinde Rhaunen zur Verfügung stehen. Das Auto kann telefonisch vorbestellt werden, man wird an der Haustür abgeholt und bis an seinen Wunschort innerhalb der Verbandsgemeine gefahren. Dieses Verfahren soll so organisiert werden, dass keine Konkurrenz zum bestehenden öffentlichen Nahverkehr entstehen soll. Für die Unterhaltungskosten des Fahrzeuges sollen die Nutzer lediglich die Kosten durch eine Spende decken. Dieses Prozedere macht damit für jeden die Fahrt sehr günstig.

Bericht über Erfahrungen

Die Verbandsgemeinde Herrstein setzt bereits seit längerer Zeit erfolgreich ein Elektrobürgerauto unter dem Einsatz und der Koordination ehrenamtlich tätiger Fahrern ein und ist bereit, im Rahmen einer Infoveranstaltung am Montag, 11. Juni, 18.30 Uhr, im Sitzungssaal der VG Rhaunen über die erworbenen Erfahrungen zu berichten und den Einsatz des Bürgerautos zu erklären. Jeder Interessierte ist eingeladen.

Weitere Informationen sind bei Melanie Matteson unter Telefon 06544/181 33 oder per E-Mail an info@vg-rhaunen.de erhältlich.

