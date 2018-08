Brücke ins Baltikum: Zauberwaldgalerie zeigt Bilder einer litauischen Künstlerin

Unter dem Titel „Brücken – Litauen begegnet dem Hunsrück“ wurde die dritte Ausstellung in der Galerie Zauberwaldhaus in Hattgenstein mit Bildern der litauischen Künstlerin Adelè Liepa Kaunaitè eröffnet. Drei weitere Ausstellungen sollen bis Oktober noch folgen, darunter zwei Fotoausstellungen mit Aufnahmen von Gerhard Hänsel und Jürgen Cullmann. Die Bilder der 28-jährigen Litauerin sind noch bis zum 10. August zu sehen, die Galerie, die direkt am Aussichtsturm und am Wandererparkplatz gelegen ist, ist montags bis freitags jeweils von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Foto: Jörg Staiber

Die Bilder von Adelè Liepa Kaunaitè zeichnen sich durch ihren kraftvollen, farbenfrohen und expressiven Stil aus und erinnern ein wenig an Naive Kunst. Oftmals sind – fast ausschließlich weibliche – Figuren in eine Landschaft gebettet, häufig tauchen Pferde auf, mehrfach auch als Spielzeug. So etwa auf dem Plakatmotiv, das ein Mädchen mit einem Holzpferd auf einer Allee zeigt. Aber auch andere Tiere wie Schwäne, Bären oder Hunde sind beliebte Motive der Litauerin. „Viele der Bilder sind im Freien entstanden“, erläutert die Künstlerin im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich male die Landschaft und fülle sie dann mit meiner Fantasie aus.“

Adelè Liepa Kaunaitè, die ihre Ausbildung an der Kunstakademie von Vilnius mit Auszeichnung bestanden hat, ist durch familiäre Beziehungen häufiger im Hunsrück zu Gast und hat sich bei einigen Bildern auch von der hiesigen Landschaft inspirieren lassen. Begeistert über die farbenfrohen und kräftigen Bilder der Künstlerin äußerte sich der Hattgensteiner Ortsbürgermeister Udo Laube bei der Ausstellungseröffnung. Zwar verfolge man mit der Galerie das Konzept, vorzugsweise Künstlern aus der Region einen Rahmen zu bieten, und bei Kaunaitè erkenne selbst er als Laie den starken baltischen Einfluss, aber in Zeiten des „globalen Dorfes“ sei Litauen ja nicht mehr so fern, zumal auch enge persönliche Beziehungen in den Hunsrück vorhanden seien.

Schon der Titel der Ausstellung drücke aus, dass man mit ihr Brücken schlagen wolle, erklärte Susanne Munz, Sachbearbeiterin für Kultur und Presse bei der VG Birkenfeld. Die Bilder zeigten eine eigensinnige Kunst, bei der jedes der Werke ein Eigenleben entwickle und daher auch die intensive Beschäftigung mit jedem einzelnen für den Betrachter lohnend sei. Für die passende und stimmungsvolle musikalische Umrahmung bei der Vernissage sorgte Justinas Kaunas, der Bruder der Künstlerin, auf der Geige.

Zur Halbzeit der ersten Saison der Zauberwaldgalerie zogen Udo Laub und Susanne Munz eine gemischte Zwischenbilanz gegenüber der Nahe-Zeitung. Die Resonanz sei nicht so stark, wie man sich erhofft habe, sagte Munz, insbesondere habe man einen stärkeren touristischen Zulauf erwartet, während die Galerie von den Einheimischen sehr gut angenommen werde. Leider sei es aus organisatorischen Gründen meist nicht möglich, die Galerie auch am Wochenende offenzuhalten. Wenn dies die Künstler persönlich übernommen hätten wie etwa bei der vorherigen Ausstellung die Keramikerin Helga Maul aus Brücken, dann sei der Zulauf auch immer sehr gut gewesen.

Insgesamt habe man derzeit eine rückläufige Wandererquote in Hattgenstein, erklärte Laub. Das sei vor allem auf den Einbruch der Gästezahlen im Hambachtal zurückzuführen. Der Platz am Aussichtsturm sei durch seine Infrastruktur prädestiniert für kulturelle Veranstaltungen, und dafür wolle man ihn in den kommenden Jahren auch verstärkt nutzen. So sei etwa in dem derzeit zugewachsenen Amphitheater ein Rockkonzert geplant. Richtig was los sei hier derzeit nur durch Veranstaltungen von Mountainbikern. Jörg Staiber