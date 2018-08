Brennender Sessel führte zu Großeinsatz im Lorettahof

Aus unserem Archiv

Herrstein

Ein brennender Fernsehsessel im Herrsteiner Seniorenheim Lorettahof löste gestern in den Morgenstunden einen größeren Einsatz der Feuerwehren in Herrstein/Niederwörresbach, Niederhosenbach und Kempfeld aus. Insgesamt 60 Feuerwehrleute der drei Wehren waren mit zehn Löschfahrzeugen im Einsatz, hinzu kamen Kräfte und Fahrzeuge von Rettungsdienst und Polizei. Das Feuer, das die Feuerwehrleute zügig in den Griff bekamen, entstand in einem Bewohnerzimmer in der Demenzabteilung des Seniorenheims, wo rund 20 Bewohner untergebracht waren, die evakuiert und auf andere Einrichtungen verteilt werden mussten.