Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Wegen eines Dachstuhlbrands musste am Donnerstag gegen 13 Uhr die Feuerwache eins in die Hasbachstraße ausrücken. Wie Wehrleiter Jörg Riemer mitteilte, stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Dach bereits durchgebrannt war, sodass die Feuerwachen drei und vier nachalarmiert wurden. Außerdem habe ein Anbau hinter dem unbewohnten Haus in Flammen gestanden.