Boliviensammlung: Kleider werden Bildung

Die sogenannte Boliviensammlung geht am Samstag, 21. April, in den Gebieten der Landkreise Bad Kreuznach, Rhein-Hunsrück, Birkenfeld und Mainz-Bingen, die zum Bistum Trier zählen, wieder über die Bühne. Viele Jugendliche und junge Erwachsene werden sich in diesem Jahr gemäß dem neuen Motto „Gebrauchte Kleider werden Bildung“ engagieren. Die Erlöse aus der Verwertung kommen benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie Menschen mit Behinderungen in Bolivien zugute. Auch in der Verbandsgemeinde Baumholder kann gespendet werden.

Mit viel Enthusiasmus sind die jungen Helfer bei der Boliviensammlung im Einsatz. Zwischen 25 und 30 Freiwillige engagieren sich jedes Jahr im Einzugsgebiet der Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich. Foto: Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich

Die Aktion wird in diesem Jahr als „Bringsammlung“ umgesetzt. Das heißt, dass die Kleiderspenden zu zentral eingerichteten Abgabestellen gebracht werden. Für die Bürger der Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich bedeutet das, dass sie von Montag, 16. April, bis Freitag, 20. April, die Möglichkeit haben, ihre Kleider an folgenden Sammelorten abzugeben: in Baumholder am Pfarrhaus vor der Tür oder zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros, Kirchstraße 8, in Heimbach am Pfarrheim vor der Tür, „In der Treibe 6“, in Rückweiler am Pfarrhaus rechts unter der Treppe, Hauptstraße 20, und in Hoppstädten-Weiersbach am Pfarrhaus vor der Tür oder zu den Öffnungszeiten des Büros, Mühlenweg 1.

Am 21. April fahren dann alle Helfer die Sammelorte ab und bringen die Säcke zur zentralen Sammelstelle nach Weiersbach zum Verladen. Wichtig für die Boliviensammlung: Es wird darum gebeten, die gut verpackten Kleidersäcke am Aktionstag bis 9 Uhr gut sichtbar an die Straße zu stellen. Gesammelt werden Kleidung, Schuhe (paarweise gebündelt) und Haushaltswäsche. Stark verschmutzte und stark beschädigte Kleidung sowie einzelne Schuhe gehören nicht in die Boliviensammlung. Für die Kleiderspende bedanken sich die Verantwortlichen um Gemeindereferentin Anne Kiefer bereits jetzt.

Die Kleider werden übrigens nicht, wie vielerorts fälschlich vermutet, als Sachspenden nach Bolivien gebracht. „Es ist nicht so, dass dann in Bolivien jemand mit meinen Klamotten rumläuft“, erklärt Anne Kiefer lachend. Vielmehr werden die Säcke voller Kleidungsstücke an eine zentrale Abgabestelle gebracht, wo es dann pro Tonne einen gewissen Betrag x gibt.

Die Erlöse aus der Aktion dienen der nachhaltigen Unterstützung zweier Organisationen in Bolivien. Die Stiftung „Solidarität und Freundschaft Chuquisaca-Trier“ unterhält 25 Ausbildungseinrichtungen in den ländlichen Regionen des Erzbistums Sucre für etwa 2000 Kinder und Jugendliche. Wichtige Schwerpunkte der Arbeit sind die Förderung junger Menschen mit Beeinträchtigungen und die Entwicklung von Maßnahmen angesichts des deutlich spürbaren Klimawandels. Der zweite Partner, die „Nationale Jugendpastoral“ Boliviens (PJV), fördert und koordiniert die katholische Jugendarbeit für das ganze Land.

Anne Kiefer betont, wie wichtig diese Aktion ist. „Sie macht zum einen deutlich, dass sich das Bistum solidarisch mit Bolivien verbunden zeigt. Es wird Nächstenliebe dadurch gelebt“, sagt sie. „Zum anderen können viele Projekte durch diese Aktion umgesetzt werden. Es fördert ein Bewusstsein der Menschen in Bezug auf Armut, Teilen, Gemeinschaft und Verbundenheit.“ Außerdem mache es den ehrenamtlichen Helfern immer sehr viel Spaß und stärke den Zusammenhalt. In der Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich sind für diese Aktion etwa 25 bis 30 Menschen im Einsatz, berichtet Anne Kiefer.

Die Boliviensammlung blickt auf eine lange Geschichte zurück, im Jahr 1966 wurde sie zum ersten Mal organisiert. Aus insgesamt rund 89.000 Tonnen Kleidungsstücken wurden in den vergangenen 50 Jahren annähernd 22 Millionen Euro generiert. Pro Jahr beteiligen sich zwischen 9000 und 10.000 Jugendliche und junge Erwachsene, das sind etwa 423.000 Helfereinsätze insgesamt.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es im Internet unter www.boliviensammlung.de, beim BDKJ unter Telefon 0651/977 11 00 und bei der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral in Bad Kreuznach, Telefon 0671/721 51.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer