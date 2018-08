BKG: Dirk Kaps folgt Dieter Heinz als Chef

Eine neue Ära beginnt bei der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG). Mit Tagesordnungspunkt sieben übernahm bei der Jahreshauptversammlung am Freitag im Hotel „Zum Stern“ ein neuer Vorsitzender das Zepter.

Eine Ära endete bei der BKG: Der scheidende und der neuen Vorsitzende, Dieter Heinz (rechts) und Dirk Kaps.

Foto: Bernd Mail

Nach fast genau auf den Tag 30 Jahren als Vorsitzender legte Dieter Heinz das Amt in jüngere Hände. Künftig wird Dirk Kaps den Verein führen. Aber der 70-Jährige bleibt der BKG erhalten: Die ungewöhnlich gut besuchte Versammlung – mehr als 60 Mitglieder waren gekommen – wählte ihn zum Ehrenvorsitzenden.

Die weiteren Vorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis: Stellvertretender Vorsitzender wird Jörg Ackermann, Kassierer bleibt Bernd Mai, ihn vertritt Julian Eckstein, Dritter Kassierer ist Timo Schahn. Frank Meschenmoser, bisher stellvertretender Vorsitzender, bleibt ebenfalls im Vorstand: als Schriftführer. Seine Vertretung liegt in der eigenen Familie: Seine Frau Martina Meschenmoser ist stellvertretende Schriftführerin. Als Beisitzer fungieren Manuela Heidrich, Maurice Heidrich, Karin Geibel, Michael Flohr und Yannick Simon. Kassenprüfer sind Michael Gutendorf und Gabi Wildanger.

Vor den Vorstandswahlen ging aber zunächst alles seinen gewohnten Gang: In seinem Bericht ließ Heinz das vergangene Jahr Revue passieren. Er freute sich über ein volles Haus bei den beiden Prunksitzungen am Fastnachtswochenende. Und auch die Leistung der Aktiven hob er hervor: „In den Sitzungen haben sich vor allem die Garden und Tanzgruppen zu unserem Motto ‚Helden der Kinderzeit‘ Tolles einfallen lassen, aber auch die Wort- und Gesangsvorträge blieben nahe am Motto dran.“ Er erinnerte auch noch einmal daran, dass das Prinzenpaar – mangels Nachfolger – dankenswerterweise eine zweite Amtszeit eingelegt hatte. Der Rosenmontagsumzug sei wieder schön gewesen, auch dank des sonnigen Wetters. Allerdings bedauert Heinz, dass in diesem Jahr nur eine Musikkapelle, nämlich die Spielgemeinschaft Bedesbach/Rammelsbach, mitmarschiert war. Bei der Party anschließend in der Brühlhalle gab es eine Neuheit: Vor der Bühne war ein Bereich nur für Kinder reserviert. „Dies hat sich bewährt, so konnten die Kleinen dort ungestört spielen und herumtoben“, sagte Heinz. Sitzungspräsident Frank Meschenmoser war ebenfalls voll des Lobes für die Aktiven. Und er sorgte für so manchen Lacher bei den Mitgliedern, als er feststellte, dass zum ersten Mal die Sitzung nach der Pause wieder pünktlich angefangen habe. In Sachen Fastnacht forderte Kassierer Bernd Mai: „Maßhalten.“ Denn ohne Sponsoren wären die Prunksitzungen ein Zuschussgeschäft, und das bei ausverkauftem Haus. Weitere Aktivitäten, die Heinz erwähnte, waren unter anderem der Kostümfotostand der BKG während des deutsch-amerikanischen Freundschaftsfestes im Juli, der Weinstand beim Altstadtfest, der Vereinsausflug nach Nierstein/Oppenheim und die Bewirtung beim Weihnachtskonzert der US-Band. Altstadtfest und Bewirtung stünden auch in diesem Jahr an, sagte sodann der neue Vorsitzende Dirk Kaps. Außerdem sei die BKG in diesem Jahr am 17. November Gastgeberin der Verbandsgemeindefastnacht. Was die kommende Session angeht, so könnte es eine Neuerung geben, kündigt Kaps an. Auch Tanzmariechen Michelle Trum habe angekündigt, kürzertreten zu wollen. Der Nachwuchs steht bereit: „Drei Mädchen haben Interesse, Tanzmariechen zu werden“, sagte Kaps. Und als Trainerinnen blieben Heike und Michelle Trum erhalten.

Kaps war gemeinsam mit Dieter Heinz auch bei der Infoveranstaltung zur Ganztagsschule vertreten. Dabei wurden die Vereine gefragt, ob sie sich an Arbeitsgemeinschaften beteiligen wollen. Bei der BKG sei zwar grundsätzlich Interesse vorhanden, allerdings scheitere die Sache daran, dass die Trainer alle im Berufsleben und nachmittags nicht zur Verfügung stehen. Kaps rief aber die Versammlung auf, sich Gedanken zu machen und Ideen zu melden. Neben allen Regularien war es auch in Kaps‘ Ausführungen Dieter Heinz, der im Mittelpunkt stand. Kaps dankte dem scheidenden Vorsitzenden für dessen Verdienste um den Verein und schlug vor, ihn zum Ehrenvorsitzenden zu machen. Auch Stadtbürgermeister Günther Jung würdigte den 70-Jährigen und den Verein. „Es ist heute nicht mehr üblich, dass jemand 30 Jahre lang Vorsitzender ist.“ Es sei auch lobenswert, wie die BKG die Stadt in der gesamten Region repräsentiere – und wie vorbildlich sie mit dem neuen Vorstand den Fortbestand gesichert habe.