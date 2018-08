Birkenfeld ist wassertüchtig: Das Seepferdchen gibt es in zwei Becken

Obwohl vor zwei Jahren eine Möglichkeit zum Schwimmen weggefallen ist, weist die Verbandsgemeinde Birkenfeld im Vergleich mit anderen Gebieten im Kreis die üppigste Ausstattung an Bädern aus.

In Birkenfeld und in Schwollen gibt es zwei Freizeiteinrichtungen unter freiem Himmel, die in den Sommermonaten Gäste empfangen. Sogar ganzjährig geöffnet ist das Freizeitbad „Pyramide“ im Ferienpark Hambachtal in Oberhambach. Bis 2016 gab es zudem auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung ein kleines Hallenbad mit Therapiebecken, das 2016 jedoch aus Kostengründen geschlossen wurde. Es wurde bis dahin aber nicht für Schwimmkurse, sondern in erster Linie von Rehasportgruppen oder für Aquafitnesskurse genutzt.

Das Birkenfelder Freibad ist hingegen schon seit Jahrzehnten eine wichtige Anlaufstelle für Kurse und Übungsstunden der DLRG-Ortsgruppe. Gleiches gilt aber auch für das Freizeitbad „Pyramide“ im Ferienpark Hambachtal an. Dort findet beispielsweise dienstags und mittwochs regelmäßig Training für Wettkampf- und Rettungsschwimmer statt. Die Nichtschwimmerkurse finden in der Regel freitagnachmittags entweder im Birkenfelder Freibad oder in der Pyramide statt.

„Im Moment bieten wir drei Kurse mit etwa 50 Teilnehmern im Alter von fünf bis zehn Jahren an“, sagt die Ortsgruppenvorsitzende Katja Meng. Von einem rückläufigen Interesse, schwimmen zu lernen und als Nachweis das Seepferdchenabzeichen zu erwerben, könne sie von ihrer Warte aus nicht sprechen. „Im Gegenteil. Wir haben sogar eine Warteliste, die lang und länger wird“, sagt Meng. Allerdings seien die Ehrenamtler ja schon an drei Tagen in der Woche im Einsatz. Hinzu komme, dass freie Zeiten zur Nutzung der beiden Bäder auch nur begrenzt verfügbar sind. „Mehr geht also leider nicht“, sagt Meng.

Eine Beobachtung haben sie und andere Schwimmlehrer im Lauf der Jahre aber gemacht: „Motorisch sind die Kinder, die zu uns kommen, nicht mehr so fit wie früher“, sagt sie. Besonders erwähnenswert ist aus ihrer Sicht das Aktionsprogramm, welches vor zwei Jahren in Zusammenarbeit mit VG-Bürgermeister Bernhard Alscher angelaufen ist. Die VG sponsert Kurse, mit denen in den Feuerwehren aktive Kinder und Jugendliche, sofern das nötig ist, schwimmen lernen können. 80 Kinder haben auf diese Weise bereits ihr Seepferdchen gemacht, sagt meng.

Von den vier Grundschulen in der VG (Birkenfeld, Hoppstädten-Weiersbach, Brücken und Niederbrombach) bietet nur die in der Kreisstadt Schwimmunterricht an. Auch das Gymnasium und die Realschule plus sind regelmäßig im Birkenfelder Freibad zu Gast. „Wir sperren dann eine oder mehrere Bahnen für den Schulsport ab“, sagt Jürgen Jahn, Leiter der für das Freibad zuständigen VG-Werke.

An der Grundschule Birkenfeld ist Schwimmen nach Auskunft von Rektorin Uta Schmitt fester Bestandteil im Rahmenplan des Sportunterrichts für die vierten Klassen. „Einmal pro Woche besucht jede unserer derzeit fünf vierten Klassen das Freibad und hat dabei freien Eintritt“, sagt Schmitt.

An der Notwendigkeit dieses Angebots gebe es keinen Zweifel, denn sie bekomme von den Kollegen immer wieder die Rückmeldung, dass viele Kinder in diesem Alter noch nicht schwimmen können. Diese Quote liege erfahrungsgemäß bei etwa 25 Prozent der Kinder, ergänzt die Rektorin. Um den Schwimmunterricht zu organisieren, müsse aber personell ein hoher Aufwand betrieben werden. „Eine Klasse wird beim Besuch des Freibads von jeweils drei Lehrern begleitet, von denen der Sportlehrer zudem als besondere Befähigung mindestens das Silberne Rettungsschwimmerabzeichen vorweisen muss.“ Da das Freibad nur wenige Hundert Meter von der Schule entfernt ist, können es die Kinder und ihre Pädagogen bequem zu Fuß erreichen.

Diesen Vorteil haben die anderen Grundschulen in der VG nicht. Sie müssten also nicht nur ausreichend Personal stellen, sondern auch noch den Transport per Bus nach Birkenfeld organisieren. Angesichts dieser Ausgangslage ist es für Uta Schmitt auch nicht weiter verwunderlich ist, dass keine andere Grundschule in der VG zum Schwimmunterricht kommt.

Das Transportproblem ist auch nach Auffassung des Schwollener Ortschefs Heiko Herber vermutlich der ausschlaggebende Grund, warum keine Schule das der Gemeinde gehörende kleine Freibad im Sprudeldorf nutzt. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass die Becken dort nicht beheizt sind und „das Wasser morgens bei uns in der Regel schon recht frisch ist“, sagt Herber. Grundsätzlich sei die Kommune aber selbstverständlich dazu bereit, das Freibad kostenfrei für Schwimmunterricht zur Verfügung zu stellen. Sollte eine Schule Interesse zeigen, müsse sie sich nur bei ihm melden, sagt der Ortschef.

Übrigens: Das 1937 gebaute Schwollener Freibad hatte wegen der nahen Jugendfreizeitstätte in Hattgenstein von 1957 bis 1981 den Status als Lehrschwimmbecken des Kreises inne. Die Kreisverwaltung war in dieser Zeit auch Betreiberin des Bads, gab es dann aber wieder an die Ortsgemeinde zurück.

