BioNTech: In der Vollmersbach läuft alles nach Plan

Die Arbeiten am Erweiterungsbau des Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech in der Vollmersbachstraße liegen nach Angaben des Unternehmens voll im Zeitplan. Nach Aushub der Baugrube beginnt nun wie geplant die Rohbauphase.

Bislang liegt die Großbaustelle der BioNTech AG in der Vollmersbachstraße voll im Zeitplan. Das in Mainz ansässige biopharmazeutische Unternehmen baut damit seine Kapazitäten in Idar-Oberstein deutlich aus: Die Reinraumgröße wird verdoppelt, bis zu 60 weitere hoch qualifizierte Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Eröffnung ist für 2020 geplant.

Foto: Stefan Conradt

Für die Maßnahme wurde die Fahrbahn der Vollmersbachstraße etwas schmäler gemacht. Die Engstelle wird aber bislang problemlos ohne Ampelregelung gemeistert. Die Eröffnung des Erweiterungsbaus ist für 2020 geplant. Mit dem neuen Anbau, für den in erster Linie heimische Firmen beauftragt wurden, kann die Produktion in Idar-Oberstein weiter ausgeweitet werden. Die Reinraumgröße kann dabei verdoppelt und die Entwicklungs- und Qualitätssicherungsinfrastruktur deutlich ausgebaut werden. Das Investitionsvolumen in Euro bewegt sich laut BioNTech „im zweistelligen Millionenbereich“. Nach dem Ausbau sollen 40 bis 60 weitere hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstehen – Laboranten, technische Angestellte (vor allem medizisch-technische und biologisch-technische Assistenten/MTA und BTA) sowie Wissenschaftler. Schon jetzt sind in Idar-Oberstein 140 Mitarbeiter beschäftigt.

BioNTech will durch die Millioneninvestition den weltweit enorm gestiegenen Bedarf an Zell- und Gentherapieprodukten, insbesondere Zell-Immuntherapien, besser bedienen können, heißt es aus Mainz. „BioNTech Innovative Manufacturing Services (so heißt die Idar-Obersteiner Filiale, die ehemalige Eufets, jetzt offiziell) hat sich einen hervorragenden Ruf für qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte am Standort Idar-Oberstein aufgebaut“, erläutert das Unternehmen. „Dieser Ruf, die qualifizierten Mitarbeiter sowie die hohen Standards waren für unsere Investitionsentscheidung ausschlaggebend. Mit diesen Rahmenbedingungen ist es daher für uns der einzig sinnvolle und gangbare Weg, die Produktionsanlage in Idar-Oberstein weiter auszubauen.“

Die BioNTech AG ist das größte nicht börsennotierte biopharmazeutische Unternehmen Europas. Das Unternehmen vereint alle wichtigen Disziplinen der individualisierten Immuntherapie unter einem Dach – von der Diagnostik über die Wirkstoffentwicklung bis zur Produktion. Die Technologien reichen von individualisierten Medikamenten auf mRNA-Basis und Therapien, die auf hochinnovativen chimären Antigen- oder T-Zell-Rezeptoren beruhen, bis zu neuartigen Antikörpern zur Immunmodulation von Checkpoint-Inhibitoren, heißt es auf der Homepage. BioNTech betreibt Kollaborationspartnerschaften mit großen Pharmafirmen wie Gentech, Genmab, Eli Lilly, Sanofi oder Bayer. Das 2008 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 750 Mitarbeiter, die mehrheitlich in den Forschungslaboren tätig sind. Stefan Conradt