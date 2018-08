Biolandhof gibt Einstand beim Kräutermarkt

Aus unserem Archiv

Baumholder

Auch ohne die ursprünglich geplante Eröffnung des Kulturzentrums Goldener Engel wird er sicher wieder viele Besucher in die Stadt locken: Der zwölfte Baumholderer Kräutermarkt findet am Samstag, 12. Mai, von 9 bis 18 Uhr auf und rund um den Place de Warcq sowie in der Hauptstraße statt. Mehr als 30 Standbetreiber bieten frische Produkte an.