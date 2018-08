Betrunkener Radfahrer randaliert auf Tankstellengelände

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Der Polizeiinspektion Idar-Oberstein wurde am Montag ein betrunkener Radfahrer gemeldet, der auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in der Hauptstraße seine Runden drehe. Die Streifenbesatzung traf vor Ort einen volltrunkenen 52-Jährigen aus dem Kreis Birkenfeld mit Fahrrad an. Der Mann wies mehrere kleinere Schürfwunden auf, die aus seinen missglückten Fahrversuchen herrührten.