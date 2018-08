Betrug: Händler sahen nie Geld für ihre Edelsteine

Angeklagt vor dem Schöffengericht war ein 47-jähriger Mann aus Ramstein-Miesenbach wegen Unterschlagung in sieben Fällen, verurteilt wurde er schließlich zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis wegen sechsfachen Betrugs und einer veruntreuenden Unterschlagung. Der Unterschied zwischen den beiden Deliktarten ist, dass der Betrug eine vorherige Absicht voraussetzt, die bei der einfachen Unterschlagung nicht gegeben ist.



Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv – dpa

Der Mann hatte sich bei Edelsteinhändlern aus der Region – vier aus Idar-Oberstein, zwei aus Kirschweiler und einer aus Simmern, die dem Angeklagten alle einen vertrauenswürdigen Eindruck bescheinigten – Edelsteine und Schmuck mit einem Verkaufspreis von rund 80.000 Euro auf Kommission geben lassen und diese weder später bezahlt noch zurückgegeben. Lediglich in einem Fall, in dem er wegen veruntreuender Unterschlagung verurteilt wurde, bekam der Besitzer drei von vier Steinen zurück.

Allerdings waren diese sieben Fälle nur die Spitze des Eisbergs: Seit dem Jahr 2004 – zuvor war der Mann nie straffällig geworden – sammelten sich elf Verurteilungen mit einer Unzahl von Straftaten an, die Mehrzahl davon Betrügereien nach dem gleichen Muster, daneben auch Diebstahl, Sachbeschädigung, Untreue und Nichtbezahlen von Hotelrechnungen.

Zweimal hatte der Angeklagte dafür schon eine Haftstrafe abgesessen. Ein großer Teil des ergaunerten Geldes ging nach eigenen Angaben für seine Spielsucht an Geldautomaten und den zeitweiligen Konsum von Kokain drauf. Als Erklärung brachte der Angeklagte ein posttraumatisches Belastungssyndrom vor, das ihm weder der als Gutachter geladene Psychiater Dr. Ralf Werner noch das Gericht so recht abnehmen wollten.

Aufgewachsen ist der Mann in der früheren DDR, wo er auch eine handwerkliche Ausbildung abgeschlossen hat. Kurz vor dem Mauerfall wurde er in die Nationale Volksarmee eingezogen. Am 12. November 1989 habe sich dann sein bester Freund, der ebenfalls in der NVA diente, vor seinen Augen erschossen. Dieses Erlebnis sei die Ursache seiner Krankheit, die mehr als ein Jahrzehnt später ausgebrochen sei, und auch die Ursache für die Spielsucht und den Kokainkonsum, versuchte der Angeklagte seine Straftaten zu erklären.

Gutachter Werner, der vom Angeklagten bei dem zuvor zur Begutachtung vereinbarten Termin versetzt worden war, erklärte dagegen bei seinem Vortrag, dass es das bei Erwachsenen nicht gebe, dass sich ein solches Erlebnis erst Jahre später in einem posttraumatischen Belastungssyndrom Bahn breche. Er charakterisierte den Beschuldigten als dissoziale Persönlichkeit, die sich betrügerisch und manipulativ verhalte, weder Reue noch Schuldbewusstsein kenne, keinerlei Empathie empfinde und auch keine Verantwortung für das eigene Handeln übernehme, sondern stets die Ursachen außerhalb der eigenen Person suche. Weder die Spielsucht noch der Kokainkonsum sei beim Angeklagten so ausgeprägt gewesen, dass sie seine Steuerungsfähigkeit ernsthaft beeinträchtigt habe so der Gutachter.

„Sie sind ein pathologischer Lügner, der um des Lügens willen lügt“, griff der vorsitzende Richter Johannes Pfeifer in seiner Urteilsbegründung die Einschätzung des Psychiaters auf. Besonders kreidete er ihm an, dass er einen der sieben Fälle offenbar einem verstorbenen Freund in die Schuhe schieben wollte, um sich selbst zu entlasten. „Das ist schäbig“, entrüstete sich Pfeifer. „So etwas machen Politiker, aber keine anständigen Menschen.“

Gleichwohl blieb Pfeifer ganz entgegen seiner gewohnten Praxis mit dem Strafmaß unter dem Antrag von Staatsanwältin Laura Soukup, die drei Jahre Haft gefordert hatte. Er begründete das damit, dass der Angeklagte mit seinen Straftaten niemanden in seiner Existenz gefährdet habe.

Verteidiger Roman Schweitzer sprach sich in seinem Plädoyer für eine Bewährungsstrafe aus. Auf diese hofft der Angeklagte in der Berufungsverhandlung. Denn bis dahin will er den angerichteten Schaden von rund 35.000 Euro wieder gutmachen – aus dem Millionenerlös für ein großes Grundstück bei Berlin, das er von einem Großcousin geerbt habe.

Von unserem Reporter Jörg Staiber