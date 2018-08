Besucherrückgang bei Ausstellung: War das Wetter zu gut?

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Man kann es positiv sehen: Es gab keine Probleme, vor der Stadthalle einen Parkplatz zu finden. Das aber lässt schon erahnen, an was es der Hobbykünstlerausstellung am Wochenende fehlte: Besucher waren Mangelware, die wenigen, die in die Halle kamen, konnte man mit Handschlag begrüßen.