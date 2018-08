Bestes Wetter und beste Laune zum Auftakt der Jazztage

Das Wetter spielte mit, die Stimmung war zum Auftakt bestens: Am Freitagabend wurden die Idar-Obersteiner Jazztage 2018 eröffnet.

Dazu passend legte sich auch das Berliner Jazzquintett The Toughest Tenors gleich zu Beginn auf dem Schleiferplatz mächtig ins Zeug und sorgte von Beginn an für gute Unterhaltung. Angeführt von den Tenorsaxofonisten Bernd Suchland und Patrick Braun, präsentierte die Band eine alles andere als angestaubte Tanzmusik aus den 1950er- und 60er-Jahren im frischen Gewand und kam damit bestens beim Publikum an.

Am Samstag und Sonntag wird in Idar auf fünf Bühnen kräftig weiter geswingt und gegrooved, und auch das Wetter verspricht ein sattes New-Orleans-Feeling bis weit in die Nacht hinein. Vom Oldtime-Jazz über Swing, Funk und Blues bis hin zu Salsa und Weltmusik wird für fast jeden Musikgeschmack etwas geboten. jst Foto: Hosser