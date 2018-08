Beschuldigter Feuerwehrmann ist teilweise geständig

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Der junge Feuerwehrmann aus dem Landkreis Birkenfeld, der am Mittwochabend wegen des Verdachts der mehrfachen Brandstiftung festgenommen worden ist, befindet sich nach seiner Haftvorführung am Donnerstagabend – gegen Auflagen – wieder auf freiem Fuß. Das teilte Michael Brandt, Leitender Oberstaatsanwalt in Bad Kreuznach, am Freitagmorgen mit.