„Die rund 40 bestehenden Räder sind genug – mehr sollen nicht dazukommen“: Auf diese Formel lässt sich in der Konsequenz die Entscheidung reduzieren, die der Birkenfelder VG-Rat am Mittwochabend getroffen hat. Denn das Gremium kassierte mit großer Mehrheit die Vorschläge der VG-Verwaltung, die noch die Ausweisung von acht potenziellen Zonen mit einer Gesamtfläche von 1260 Hektar zur Errichtung neuer Anlagen vorgesehen hatte. Die vom Rat vorgenommenen Korrekturen haben stattdessen zur Folge, „dass in Verbindung mit ohnehin bestehenden Restriktionen im VG-Gebiet keine Flächen mehr für Windenergie übrigbleiben“.

Entscheidend für diese Aussage von Thomas Zellmer vom mit der Planung beauftragten Büro Stadt-Land-Plus waren zwei Punkte: Der VG-Rat legte zum einen fest, dass beim Bau neuer Räder zur Grenze ...

Lesezeit für diesen Artikel (893 Wörter): 3 Minuten, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.