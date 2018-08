Berschweiler und Kronweiler thronen oben

Freude in Berschweiler bei Kirn und in Kronweiler: Die beiden Orte sind auf Kreisebene die Sieger beim diesjährigen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und haben sich damit für die nächste Runde, den Gebietsentscheid in der Region Trier, qualifiziert.

In diesem Jahr setzte sich in der Hauptklasse des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft die Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn (Bild) vor Breitenthal durch. Allerdings darf man nicht verhehlen, dass die Teilnehmerzahl verschwindend gering war.

Allerdings war es auch noch nie so leicht, bei der seit 1961 in Rheinland-Pfalz ausgetragenen Evergreen-Veranstaltung zu gewinnen, die einst unter dem Titel „Unser Dorf soll schöner werden“ firmierte. Nur vier Gemeinden hatten sich 2018 im Nationalparklandkreis für die Teilnahme angemeldet. Das war nicht nur im Vergleich zum Vorjahr, als noch zehn Orte an den Start gingen, ein deutlicher Rückgang, sondern bedeutet die Einstellung des Minusrekords.

Rekordwert waren 21 Starter

Nur 2002 waren laut der von der Kreisverwaltung geführten Statistik, die bis 1989 zurückreicht, genauso wenige Dörfer angetreten. Das Rekordjahr war übrigens 1995 mit 21 teilnehmenden Gemeinden.

In diesem Jahr setzte sich in der Hauptklasse Berschweiler vor Breitenthal durch. Kronweiler hatte in der Sonderklasse, in der in früheren Jahren beim Wettbewerb bereits erfolgreiche Gemeinden antreten, gegenüber Rinzenberg die Nase vorn. Zuvor hatte eine Jury unter der Leitung von Kreisdezernent Jürgen Schlöder die vier Orte genau unter die Lupe genommen. Wobei es seit der Namensänderung des Wettbewerbs bei der Bewertung nicht mehr allein auf das schmucke Aussehen eines Dorfes ankommt: Vor allem dessen innere Werte zählen. So beeindruckte Berschweiler die Kommission um Schlöder laut Kreisverwaltung „sowohl mit dem bei der Präsentation gezeigten Engagement der Dorfgemeinschaft als auch mit einer Vielzahl besonderer privater Initiativen und Aktivitäten“. Exemplarisch seien dabei der Schwalbenhof mit seinem bäuerlichen und ökologischen Konzept der solidarischen Landwirtschaft und die weit über die Grenzen des Orts bekannte Kunsthalle „Art Effects“ zu nennen. Ein weiterer Pluspunkt war aus Sicht der Jury, dass es bei den Plänen zur Neugestaltung des Ortsmittelpunkts bereits „verheißungsvolle Ideen für ein zukunftsorientiertes und generationenübergreifendes Miteinander gibt“.

Auch Kronweiler habe nicht zuletzt das bürgerliche Engagement im Ort zum Sieg verholfen, urteilt die Jury. Sie war aber beim Rundgang auch von der Darstellung der lokalen Eigenarten und der Präsentation der das Dorf prägenden Historie beeindruckt.

Einst wirtschaftlicher Hotspot

So hatte Gemeindechef Harald Benzel der Kommission auf dem Weg durch die Hauptstraße erläutert, dass diese erst nach 1860 mit dem Bau der Zugstrecke entlang der Nahe und der Errichtung eines Bahnhofs entstand und dieses Umfeld mit Glashütte, Kalkbrennerei und Steinbruch damals schnell aufblühte, sodass Kronweiler „zu einem wirtschaftlichen Hotspot der Region wurde“, wie es Benzel formuliert.

Auch wenn es in der Sonderklasse nur einen Konkurrenten gegeben hatte, sei man in Kronweiler stolz auf den Sieg, sagt der Ortschef. Denn das bestätige das gute Abschneiden im Jahr 2017, als das Dorf noch in der Hauptklasse antrat, und „ist kein Zufallstreffer. Außerdem ist auch Rinzenberg ein Ort, der viel zu bieten hat. Allerdings ging es uns ohnehin nicht darum, gegen irgendjemand anderen zu gewinnen. Viel wichtiger ist es, dass man durch Außenstehende Infos und Tipps bekommt, was sich im Dorf vielleicht noch ändern und verbessern lässt“, betont Benzel.

Diesen Aspekt stellt auch Hubert Paal, sein Kollege in Berschweiler bei Kirn, heraus. „Die Rückmeldung der Jury, was im Ort schon gut ist und wo man in Zukunft vielleicht noch tätig werden sollte, ist sehr hilfreich“, sagt er. Die größte Motivation zur ersten Wettbewerbsteilnahme überhaupt sei aber gewesen, „dass wir zeigen wollten, dass unser Dorf lebt, sich hier viel bewegt und wir eine gute Gemeinschaft statt viele Einzelkämpfer haben. Dass das honoriert wurde, freut uns“, sagt Paal. Er fügt aber auch schmunzelnd hinzu: „Natürlich ist uns auch bewusst, dass bei nur zwei Teilnehmern die Gewinnchancen viel größer sind – wir sozusagen erfolgreich den 50:50-Joker gezogen haben.“

Die Jury für den Gebietsentscheid wird sich in Kronweiler, Berschweiler und in den Siegerorten der anderen Kreise in der Zeit zwischen dem 22. Mai und dem 26. Juni umschauen. Die genauen Besuchstermine stehen allerdings noch nicht fest.

