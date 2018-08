Bernd Munsteiner und Helmut Wolf fürs Lebenswerk geehrt

Die beiden heimischen Schmuckdesigner Bernd Munsteiner (Stipshausen) und Helmut Wolf (Kirschweiler) wurden am vergangenen Samstag im Landesmuseum Mainz mit dem Kunst-Ehrenpreis der Ike-und-Berthold-Roland-Stiftung für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.



Von links: Dr. Berthold Roland, Stifter und ehemaliger Direktor des Landesmuseums Mainz, Thomas Metz, Generaldirektor der GDKE, Bernd Munsteiner, Helmut Wolf, Dr. Birgit Heide, Direktorin des Landesmuseums Mainz, Oliver Roland, Geschäftsführer der Ike und Berthold Roland-Stiftung und Staatssekretär a.D. Walter Schumacher

Foto: Landesmuseum Mainz/Ursula Rudischer​

Staatssekretär a.D. Walter Schumacher hielt die Laudatio. Beider Werk fuße im traditionellen Handwerk des Edelsteinschleifens, beide hätten aber die Grenzen des Kunsthandwerks überschritten und etliche einmalige skulpturale Objekte geschaffen, sagte Schumacher. Die Urkunden wurden im festlichen Rahmen inmitten einer kleinen Werkschau im Mainzer Landesmuseum am 90. Geburtstag des Stifters und ehemaligen Direktors des Museums, Dr. Berthold Roland, verliehen.

Roland verbindet vieles mit der Edelsteinregion Idar-Oberstein, mit Helmut Wolf und Bernd Munsteiner ist er seit den 1970er-Jahren befreundet. Im vorigen Jahr wurde der Kontakt erneuert, und Roland war erstaunt, was die beiden Edelsteindesigner in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen hatten: „Da müssen wir was machen“, fasste er sofort eine Ausstellung im Landesmuseum ins Auge. So ist nun eine Auswahl älterer und aktueller Arbeiten aus Bergkristall, Citrin, Lapislazuli, Rubin, Achat oder Obsidian bis Ende April im Landesmuseum zu sehen. Bernd Munsteiner, der am gestrigen Freitag seinen 75. Geburtstag feierte, war erst vor wenigen Wochen in Barcelona mit dem Katalanischen Kunstpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. sc