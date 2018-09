Bernd Alsfasser rührte in Peking die Werbetrommel

Aus unserem Archiv

Baumholder/Peking

Dass man auch als Bürgermeister einer eher kleinen Verbandsgemeinde ganz schön rumkommen kann, durfte kürzlich Bernd Alsfasser erfahren. Er hatte die Gelegenheit, mit dem Baumholderer Geschäftsmann Defeng You die chinesische Hauptstadt Peking zu besuchen, um dort die Verbandsgemeinde als attraktiven Businessstandort vorzustellen. Defeng You hatte vor geraumer Zeit das Gebäude der ehemaligen Realschule plus gekauft, um ein Handelscenter einzurichten.