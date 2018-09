Berglangenbacher Bauernmarkt geht in die die 19. Runde

Bereits zum 19. Mal geht in diesem Jahr am Sonntag, 9. September, in der Gemeinde Berglangenbach der Bauern- und Kunsthandwerkermarkt der Verbandsgemeinde Baumholder über die Bühne. 2017 hatte es der Wettergott gut gemeint und einen schönen warmen und trockenen Spätsommertag beschert. Viele Tausend Menschen fanden sich im Dorf ein, und die Veranstalter sprachen von einem hervorragenden Besuch. Auch diesmal werden wieder rund 100 Aussteller und Standbetreiber den Gästen eine reichhaltige Auswahl anbieten.

Fester Bestandteil des Berglangenbacher Bauernmarkts ist die Oldtimertraktorenschau, die auch in diesem Jahr wieder viele Besucher anlocken soll. Daneben bieten rund 100 andere Aussteller Kulinarisches und Kunsthandwerkswaren.

Foto: Reiner Drumm (Archiv)

Die Speise- und Getränkemeile an der Markthalle auf dem Festplatz ist gerüstet. So wird es dort Wildgulasch, Baumkuchen, Spießbraten, Gegrilltes, Fischspeisen und Waffeln, Crêpes und Getränke aller Art für die Besucher geben. Neben den alljährlichen Angeboten von Obst und Gemüse aus heimischen Gefilden, Weinen, Bränden, Likören, Bauernbroten und Kuchen, Honig, Marmelade, Wurst und Käse, Nudeln, Pestos, Essigen und Ölen werden auch wieder viele Produkte von Kunsthandwerkern zu sehen sein. Die Aussteller halten eine reiche Auswahl an Schmuckgegenständen, Holzspielzeug, Dekorartikeln, Keramiken, Gestecke, Kränze, Körbe und vieles mehr bereit.

Ein fester Bestandteil des Marktes ist die Oldtimertraktorenschau. Für die Kinder wird, wie in jedem Jahr, das Ponyreiten und die Ausstellung von Tieren vom Bauernhof einer der Anziehungspunkte sein. Ebenso können an diesem Tag Alpakas bewundert werden. Auch Clown Kuni hat sich angekündigt. Wieder mit von der Partie ist die Schau vom Greifvogelpark Potzberg, die im vergangenen Jahr besonders viel Zuspruch erfuhr.

Unter den Handwerkern, die mit Vorführungen das Markttreiben bereichern, wird man einem Schmied bei der Arbeit zusehen können. Dachdecker, Goldschmiede, Graveure und Drechsler komplettieren das Angebot. Ein Brennholzexperte wird über Holzpellets und Holzbriketts referieren und eine Vorführung zu diesem Thema präsentieren. Für die musikalische Unterhaltung sorgen in diesem Jahr der Musikverein Asweiler und der Musikverein Ruschberg.

Die Organisatoren sind sich einig, dass im Hinblick auf das Angebot kaum mehr möglich ist, da die räumlichen und personellen Kapazitäten voll ausgeschöpft sind. Die rund 150 freiwilligen Helfer aus den örtlichen Vereinen stellen die Obergrenze des Machbaren dar. Denn es ist zum Beispiel keine leichte Aufgabe, in einem kleinen Dorf wie Berglangenbach mehr als 120 Kuchen zu organisieren und zu verkaufen. Unter den Helfern sind auch die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, die die Besucher in die kostenlosen Parkplätze einweisen werden. Die Organisatoren werden weiträumig auf die Zufahrtsmöglichkeiten zum Markt hinweisen. Auch wird in diesem Jahr wieder ein Shuttlebus verkehren. So können Besucher des Bauernmarktes mit dem Zug in die Nachbargemeinde Heimbach fahren, um von dort mit dem Bus zum Berglangenbacher Markt und wieder zurück zu gelangen.

Alle Beteiligten hoffen auf gutes Wetter damit die mehr als 10000 erwarteten Besuchern einen wie immer angenehmen Aufenthalt in Berglangenbach haben. Das von den Besuchern geschätzte Theater im Vorfeld des Bauernmarkts bietet in diesem Jahr das Stück „Piraten, Ahoi“ von Andreas Wening: Aufführungen sind am Freitag, 31. August, am Samstag, 1. September, und am Freitag, 7. September, jeweils um 20 Uhr.

Weitere Informationen rund um den Berglangenbacher Bauern- und Kunsthandwerkermarkt findet man auch im Internet unter der Adresse www.berglangenbach.de