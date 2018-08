Bergen: Offizielle Straßeneröffnung wird zum Freudenfest

Zum letzten Mal sperrten am Dienstag Mitarbeiter des LBM kurzfristig die Kreisstraße 30 (so heißt sie im Kreis Birkenfeld) und Kreisstraße 6 (im 800 Meter langen Bereich des Kreises Kreuznach im Stadtbereich Kirn), dies nahmen die mehr als 100 Gäste, die zur offiziellen Freigabe erschienen waren, aber mit großer Freude auf.

Per Bandschnitt eröffneten (von links) Bergens Ortsbürgermeister Stefan Ruppenthal, Landrat Matthias Schneider, Landrätin Bettina Dickes, Kirns Stadtbürgermeister Martin Kilian, der stellvertretende Leiter des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Bad Kreuznach, Thomas Wagner, und der Landtagsabgeordnete Hans Jürgen Noss die komplett neu ausgebaute Strecke Kirn–Bergen. Fotos: Sebastian Schmitt Foto: Sebastian Schmit

Ein regelrechtes Straßen-Freuden-Fest feierte die Gemeinde Bergen anlässlich der Freigabe ihrer Verbindungsstraße nach Kirn. Dass dazu noch sommerliches Kaiserwetter herrschte, ließ den „historischen Moment“ in noch strahlendem Licht erscheinen. „Was für ein schöner Tag!“, begeisterte sich etwa Landrat Matthias Schneider, als er um 13 Uhr um sich blickte und etliche Dutzend Zaungäste auf der neuen Strecke gleich unterhalb der alten Bergner Kläranlage im gleißenden Sonnenlicht wahrnahm. Zahlreiche Bergener Bürger, aber auch die Landrätin des Kreis Bad Kreuznach, Bettina Dickes, Kirns Stadtbürgermeister Martin Kilian, Prominenz aus Bund und Land, Vertreter von Kreis, Gemeinden, Straßenbaubehörden und beteiligten Firmen. Die ursprünglich anvisierten Gesamtkosten in Höhe von rund 2,270 Millionen Euro – so endete die Ausschreibung – teilen sich der Kreis Birkenfeld mit 1,670 Millionen Euro einschließlich der Erneuerung des Brückenbauwerks und der Landkreis Bad Kreuznach, auf den rund 600.000 Euro entfallen.

Der stellvertretende Leiter des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Bad Kreuznach, Thomas Wagner, lobte die ausführenden Baufirmen. ​

Die Baukosten werden sich allerdings aufgrund der umfangreichen bergseitigen Felssicherungen durch Netze und talseitigen Böschungssicherungen um voraussichtlich rund 300.000 Euro erhöhen. Landrat Schneider bedankte sich in seiner Eröffnungsrede bei allen beteiligten Firmen und dem LBM für die rundum gelungene Maßnahme, den Bürgern für die aufgebrachte Geduld. „Jeder Meter dieser Straße hat rund 1000 Euro gekostet. Dies ist verhältnismäßig teuer, aber wir haben hier auch alpine Verhältnisse.“ Schneider spielte damit auf die Gesamtkosten von rund 2,6 Millionen Euro bei einer Streckenlänge von 2600 Metern an.

Martin Kilian ging in seiner Rede auf die gute Zusammenarbeit mit Bergens Ortsbürgermeister Stefan Ruppenthal ein. Außer der wichtigen Straße für Arbeitnehmer, Schüler und Kunden der Kirner Geschäftswelt wurde im Zuge der Baumaßnahmen auch eine neue Vitalwanderroute durch beide Gemarkungen und das wildromantische Trübenbachtal ins Leben gerufen. „Ein großer Wunsch der Ortschaft ist damit in Erfüllung gegangen. Von allen Bürgern gibt es nur positive Resonanz“, freute sich Ortsbürgermeister Stefan Ruppenthal über die neu ausgebaute Straße.

Der Herrsteiner Werkleiter Horst Kürschner erläuterte den Anwesenden, dass der Sanierungs- und Betreuungsaufwand für die marode Kläranlage Bergen so hoch gewesen sei, dass man sich ohne langes Überlegen am Straßenanbau beteiligt habe. Bei immer wiederkehrenden Starkregenereignissen sei die alte Kläranlage öfter an ihre Grenzen gelangt. „Letzte Woche wurde die Abwasserentsorgung auf den neuen Kanal nach Kirn umgestellt – mit dem Rückbau der Bergener Kläranlage wird dieses Jahr noch begonnen“, sicherte Kürschner zu.

Der stellvertretende Leiter des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Bad Kreuznach, Thomas Wagner, lobte die ausführenden Baufirmen. Bauleiter Peter Risch (Juchem Asphaltbau Niederwörresbach) und Polier Andreas Faller (Faber Straßen- und Tiefbau Schlierschied) hätten alle Probleme gemeinsam und kompetent gelöst. Auch das Zusammenspiel zwischen der Bauüberwachung der Straßenmeisterei Kirn mit Karsten Becker und Marco Gnad sei sehr harmonisch verlaufen, lobte Wagner.

Die Sicherheit der Bevölkerung in den Ortschaften Bergen und Berschweiler sei nun nach Ausbauende wieder deutlich erhöht, Kirner Notarzt, Rettungswagen und die Kirner Feuerwehr mussten während der 16-monatigen Bauphase enorme Umwege in Kauf nehmen, bis diese bei einem Wohnhausbrand in Berschweiler und einem Verkehrsunfall zwischen beiden Ortschaften helfen konnten. Symbolisch wurde dann gegen 13.20 Uhr das Band durchtrennt. Der Verkehr war – sehr zur Freude der Anlieger – schon zum Wochenende freigegeben worden.

Von unserem Mitarbeiter Sebastian Schmitt