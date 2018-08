Benimmregeln für den Nationalpark: Das dürfen Geocacher

Geocaching ist in: Junge Menschen verlassen ihre Computerschreibtische und drängen an die frische Luft. Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist für Geocacher sehr attraktiv, „und sie sind bei uns auch willkommen“, sagt NLP-Amtsleiter Harald Egidi.



Foto: Konrad Funk/Nationalparkamt ​

Doch auch Geocacher müssen sich an Spielregeln halten. Deshalb hat das NLP-Amt jetzt eine Broschüre „Naturverträgliches Geocaching im Nationalpark“ herausgegeben. Einige Kernpunkte: Caches sind nur erlaubt entlang von Wegen und bis maximal fünf Meter ab Wegesrand. Das Legen eines Caches bedarf der Zustimmung des Nationalparkamts als Grundstückseigentümer. Caches in Baum-, Fels-, oder Erdhöhlen sowie in Nistkästen sind nicht erlaubt. Die Befestigung der Caches muss umweltverträglich erfolgen. Steine und liegendes Totholz dürfen nicht umgedreht werden. Nachtaktivitäten sind verboten.