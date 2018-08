Benefizkonzert: Rendezvous mit zwei meisterlichen Chören in Birkenfeld

Gleich zwei Meisterchöre, nämlich der Gemischte Chor Fohren-Linden und der Sonntagschor Rheinland-Pfalz, geben sich am Sonntag, 11. März, in der evangelischen Kirche in Birkenfeld ein musikalisches Stelldichein. Gemeinsam veranstalten die beiden Formationen dort ab 17 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Initiative „Kinderglück“ der Lotto-Rheinland-Pfalz-Stiftung.

„Das verspricht ein wirklich hochkarätiges Chorkonzert zu werden“, freut sich Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski, der zugleich Schirmherr der Veranstaltung ist, deren Motto „Stimmen der Herzen“ lautet. Der rund 60 Sänger starke Sonntagschor Rheinland-Pfalz ist im ganzen Bundesland unterwegs, um bei seinen Auftritten Spenden für die Initiative „Kinderglück“ zu sammeln.„Die Erlöse gehen dabei an bedürftige Kinder und deren Familien in Rheinland-Pfalz weiter“, erklärt Werner Mattern, der Manager des Sonntagschors. Schirmherrin dieses karitativen Projekts ist übrigens Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Bisher wurden bei dieser Aktion mehr als 50.000 Euro gesammelt. „Wir hoffen, dass wir im Lauf dieses Jahres unter anderem mit dem Auftritt in Birkenfeld der 60.000-Euro-Marke ein gutes Stück näher kommen“, zeigt sich Mattern zuversichtlich.

Fast 120 Sänger sind in diesen beiden Formationen aktiv: Der Meisterchor aus Fohren-Linden (oben) und der Sonntagschor Rheinland-Pfalz geben in der evangelischen Kirche in Birkenfeld ein Benefizkonszert zugunsten hilfsbedürftiger Kinder und deren Familien. Fotos: Sonntagschor/Gemischter Chor Fohren-Linden

Guter Brauch ist es zudem, dass sich der Sonntagschor bei seinem Benefizkonzert musikalische Gäste aus der jeweiligen Regionen zur Unterstützung einlädt. Am 11. März wird das in der Kreisstadt der Meisterchor Fohren-Linden sein. Er wurde 1955 gegründet, besteht aus aktuell 55 Sängern und gilt im Hinblick auf den Altersdurchschnitt der Aktiven als einer der jüngsten Chöre im Landkreis Birkenfeld. Seit 1994 hält Gerd Sackenheim den Dirigentenstab in der Hand. Unter seiner Regie avancierte die Fohren-Lindener Formation in den Jahren 2000, 2005 und 2010 zum Meisterchor im Landeschorverband. Im Jahr 2003 ersang man sich zusätzlich den Titel im „Volkslieder-Leistungssingen“. Es folgte 2010 ein Fernsehauftritt. Ein Jahr später produzierte und veröffentlichte das Ensemble seine erste professionelle Studio-CD mit dem Titel „Eine musikalische Reise“.

Der Sonntagschor Rheinland-Pfalz wurde im November 2010 – damals als „SWR Sonntagschor“ – ins Leben gerufen. Die Amateursänger aus dem ganzen Land wurden seinerzeit aus mehr als 600 Bewerbern in mehreren Durchläufen und nach festgelegten Kriterien ausgewählt. Dieses Auswahlverfahren gilt auch heute für neue Chormitglieder.

Musikalisch begleitete der Sonntagschor in der Vergangenheit diverse prominent besetzte Rundfunk- und TV-Produktionen des SWR. Sein Repertoire ist auf keine musikalische Stilrichtung festgelegt. Sein Anliegen ist vielmehr, den Zuhörern einen breiten Querschnitt der Chormusik vorzustellen. Leiter des Ensembles ist Mario Siry. Es wird von der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH unterstützt. Weil Konzerte für die gute Sache ein Herzensanliegen des Sonntagschors sind, wurde er im Jahr 2014 für den „Deutschen Engagementpreis“ nominiert.

Mit großer Vorfreude fiebert der Fohren-Lindener Dirigent Sackenheim zusammen mit den Sängern dem gemeinsamem Auftritt mit dem Sonntagschor entgegen. „Wir wollen am 11. März in Birkenfeld Chormusik in wirklich begeisternder und mitreißender Form präsentieren. Primäres Ziel ist an diesem Tag natürlich – mit unserer sichtbaren Begeisterung für das Singen im Chor – einen wirklich ansprechenden Spendenbeitrag für die Initiative ,Kinderglück‘ zu sammeln. Darüber hinaus sehen wir uns aber auch als Botschafter für das Singen im Chor. Wir wollen zeigen, dass das Singen im Chor unendlich viel Spaß macht und sicherlich für jede Altersgruppe das passende Repertoire dabei ist.“

Mehr Informationen zum Sonntagschor Rheinland-Pfalz und den anderen Auftrittsterminen 2018 gibt es im Internet unter www.sonntagschor.de