Benefizaktion: Das Schicksal der kleinen Lana bewegt

Wie muss man sich fühlen auf diesem kurzen Weg vom Himmel in die Hölle, den Familie Ries im vorigen Jahr gegangen ist: Ende August kam Sohn Noel zur Welt, am letzten Augustdonnerstag durften der Kleine und Mutter Jaqueline nach Hause, den Montag darauf ging sie mit der Großen, der drei Jahre alten Lana, für einen Allergietest zum Kinderarzt. Dabei wurde festgestellt, dass Lanas Blut zu viele weiße Blutkörperchen enthielt – der Verdacht auf Leukämie stand im Raum. Seitdem waren Lana und ihre Mutter nur noch selten zu Hause: Die Krankenhausaufenthalte begannen.

Die Spendenübergabe, bei der Fußball und Fernsehen zur Nebensache wurden: Christian Weyand (von links), Jaqueline Ries, Brigitte Forster und SWR-Moderator Döring. Foto: Reiner Drumm

Im Herbst 2017 fingen die Spendensammlungen an. Der Förderverein Lützelsoon, der krebskranken Kinder und ihren Familien hilft, schaltete sich bereits im Dezember ein. Ein „Tag für Lana“ mit Kindertheater und Fußball (unter anderem spielte der SV Niederwörresbach und spendete Geld für die Kleine) wurde in ihrem Heimatort Oberhausen bei Kirn organisiert. Auch der ASV Idar-Oberstein sammelte: Vorstand, Mannschaft und der Dartklub „Voll daneben“ brachten zusammen 600 Euro auf.

Am Montag dieser Woche wurde das Geld mit einem symbolischen Scheck und vor laufenden Kameras überreicht: Ein Fernsehteam des SWR drehte mit ASV-Fußballern, die für die Sportsendung „Flutlicht“ ein „Tor des Monats“ aus der Bundesligahistorie nachstellen mussten, und filmte die Scheckübergabe von Christian Weyand, dem stellvertretenden Vorsitzenden des ASV, an Jaqueline Ries und ihre Mutter Brigitte Forster. Andreas Forster, ihr Mann, ist Sponsor und Mitglied beim ASV.

„Flutlicht"-Moderator Christian Döring stellte ASV-Vize Weyand einige Fragen zum Hintergrund der Spendensammlung. Zum Torquiz im Rahmen der „Flutlicht“-Sendungen gehört immer auch eine Geschichte. Diesmal ist es das Schicksal der kleinen Lana. Das nachgestellte Tor und die Spendenübergabe sind in der „Flutlicht“-Sendung am Sonntag, 6. Mai, zu sehen. Welches Tor von den ASV-Kickern nachgespielt wurde, wollte Döring nicht mal der NZ verraten: Die Zuschauer sollen es erraten, der Gewinner erhält Karten fürs Pokalfinale in Berlin am 19. Mai.

Mutter und Tochter Ries waren erst zwei Tage vor der Spendenübergabe aus dem Krankenhaus in Herdecke in Nordrhein-Westfalen zurückgekommen. Seit September waren sie dort, wenige Tage, nachdem dem Kinderarzt beim Bluttest die Häufung von weißen Blutkörperchen auffiel. Lana kam am Tag nach dem Test zur Untersuchung in die Uniklinik in Homburg. Familie Ries beschloss, eine zweite Meinung einzuholen, wurde auf das Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke aufmerksam. Dort wird Krebs mit konventionellen Methoden (also Chemotherapie) und anthroposophischen Mitteln bekämpft. Für Lana hieß das: Heileurythmie, eine Bewegungstherapie, mit der auf rhythmische Vorgänge im Organismus Einfluss genommen wird, speziell auf Atmung und Kreislauf. So wird Stress abgebaut.

Das innere Gleichgewicht zu halten, ist alles andere als leicht, wenn man Krebs hat. Lana habe sehr große Stimmungsschwankungen, berichtet ihre Mutter Jaqueline. Die Dreijährige sei viel reifer geworden in ihrer Entwicklung – ein Prozess, den man bei jungen Krebspatienten immer wieder beobachten kann.

Die nächsten vier Wochen bleibt Lana zu Hause, dann geht sie mit ihrer Mutter in die Reha. Später soll der Kontakt mit Gleichaltrigen wiederhergestellt werden. Behutsam, denn Lana muss bis September 2019 Chemotabletten nehmen, die das Immunsystem schwächen. Wöchentliche Blutkontrollen sind ebenfalls Pflicht.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer