Beim Unkrautentfernen Couch in Brand gesetzt

Aus unserem Archiv

Schwerbach/Rhaunen

Ein 67-jähriger Mann aus Schwerbach hat bei einem Brand am Dienstagmittag Verletzungen an den Händen sowie eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Mann wollte zuvor in seiner Garageneinfahrt Unkraut mit einem Gasbrenner entfernen. Dabei geriet eine in der Garage stehende Couch in Brand.