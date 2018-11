Einen Monat war der junge Syrer in seiner Heimat im Gefängnis. Es gab kein Licht in der Zelle, nur wenig zu essen. Have könnte sicher noch viel über seine Zeit im syrischer Haft erzählen, aber er bittet um Verständnis, er wolle nicht darüber reden. Musste er auch nicht, es gab genug andere Themen an diesem Abend im Schulungsraum des DRK-Kreisverbands in der Schönlautenbach. Denn es ging nicht um Biografien und Kriegserlebnisse, sondern darum, mit anderen ins Gespräch zu kommen und vor allem: deutsch zu sprechen.

Ausländer und Einheimische trafen sich dort am Mittwoch: Zum Gespräch, zum Kennenlernen, ein Abend in gemütliche Runde, deren Rahmen allerdings ein paar Regeln nach Art des Speeddatings absteckten: An den ...

Lesezeit für diesen Artikel (374 Wörter): 1 Minute, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.