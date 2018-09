Beim Nationalparkfest werden E-Bike-Tester gesucht

Die Veitsrodter Markthalle ist so gut wie fertig, gestern wurden die Lampen installiert, die Wiesen, die als Parkflächen dienen, sind gemäht – dem dritten Nationalparkfest am kommenden Sonntag, 10. Juni, steht nichts mehr im Wege.

Während an der Veitsrodter Markthalle die letzten Handgriffe getan werden, gingen gestern (von links) Ortsbürgermeister Bernd Hartmann, Irene Kämpf-Konrad, Hans-Joachim Billert (beide vom Freundeskreis Nationalpark) und Marktmeister Uwe Franzmann nochmal die Standbelegung durch.



Die Wiesen rund ums Marktgelände sind gemäht, dort kann am Sonntag geparkt werden.



Hans-Joachim Billert und Marktmeister Uwe Franzmann gehen nochmal die Standbelegung durch.

Im Inneren der Markthalle wird letzte Hand angelegt.



Foto: Stefan Conradt​ » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

In der Halle, die um 14 Uhr von Ministerpräsidentin Malu Dreyer eröffnet wird, finden später regionale Märkte statt, angedacht ist zunächst ein Monatsrhythmus. Beim Nationalparkfest werden in dem multifunktionalen Gebäude, das sich nach einer Seite komplett öffnen lässt und das auch als Lager für Stühle und Tische dient, Produkte und Erzeugnisse regionaler Erzeuger und Anbieter präsentiert.

Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Um 11 Uhr ist die offizielle Eröffnung mit Landrat Matthias Schneider und Umweltministerin Ulrike Höfken. Dabei wird auch der vom Freundeskreis gestiftete Staffelstab von der Ortsgemeinde Nohfelden übernommen, wo das NLP-Fest 2017 stattfand. Wo 2018 dann der vierte Geburtstag gefeiert wird, ist noch unklar, nachdem Baumholder abgesagt hat. „Aber es gibt bereits Bewerber“, sagt Hans-Joachim Billert vom Freundeskreis, der das Fest 2018 gemeinsam mit der Ortsgemeinde Veitsrodt veranstaltet.

Das Fest bietet ein buntes Programm für jung und alt. Unter dem Motto „Mobilität der Zukunft“ gibt es Infos und auch Einblicke in die neueste Generation der Elektrofahrzeuge. E-Bikes können probegefahren, E-Autos angeschaut werden. Natürlich wird auch über die Entwicklung des Nationalparks und der Regionalentwicklung informiert. Die Service-Clubs Rotary, Kiwanis und Lions bieten einen Segway-Geschicklichkeitsparcours nicht nur für junge Leute an. Die Jugendkunstschule des Nationalparklandkreises veranstaltet ganztägig Workshops für Kinder und Jugendliche, bei denen gemalt und geschnitzt wird. Zum Bauerngolf laden die Jugendpfleger der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen ein. Bei dieser lustigen Variante des Golfspiels wird ein Ball durch diverse Hindernisse wie zum Beispiel Traktorreifen in die vorgegebenen Ziele geschlagen.

Die Junior-Ranger des Nationalparks bieten Mitmachaktionen für Kinder an. Hier kann man sich auch über das Junior-Ranger-Programm des Nationalparkamts informieren, für das sich Kinder im Alter von acht bis elf Jahren bewerben können. Die Nationalparkführerinnen Lisa und Jutta zeigen Kindern, wie man mit Farben aus natürlichen Stoffen selbst färben kann. Dazu gibt es Gewinnspiele, einen Clown, ein Kinderkarussell und ein Riesentrampolin. Alle Spenden, die an diesem Tag gesammelt werden, gehen an die Opfer der Unwetterkatastrophe in den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen.

Die Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein hat für das Nationalparkfest einen Sonderfahrplan ab dem Obersteiner Bahnhof eingerichtet. Die Busse fahren ab 9.30 Uhr stündlich bis 17.30 Uhr (also 10.30, 11.30 Uhr etc.) in Richtung Veitsrodt und ab 11 Uhr bis 19 Uhr stündlich zur vollen Stunde wieder zurück zum Bahnhof. Haltestellen sind am Alexanderplatz (mit Anschluss an die innerstädtischen Buslinien 301, 302, 303 und die Linie 330 von und nach Birkenfeld), am Röhrenkump und bei der Metzgerei Schüler in Idar sowie in Vollmersbach/Ortsmitte.

Im Rahmen des Nationalparkfestes stellt Entwickler Nico Reuter (Ecoparc Concepts) auch den künftigen Radausstatter des Bikeparks Idarkopf vor. Wer es ist, wird erst am Sonntag verraten. Der große deutsche Radhersteller wird zum Nationalparkfest etliche E-Mountainbikes mitbringen, die von Interessenten auf den Strecken der am Festtag in unmittelbarer Nähe (Start am Sportplatz des TuS Veitsrodt) stattfindenden Edelsteintour des RSC Blitz Idar-Oberstein, getestet werden können.

Die Anmeldung zur E-MTB-Tour erfolgt auf der Facebookseite von Ecoparc Concepts oder per Mail an info@ecoparc-concepts.de

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt