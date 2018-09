Beim Festumzug mehr als 2000 Euro für Flutopfer gesammelt

Mehr als 2000 Euro haben Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft (AG) Trauntal, unterstützt von Mitarbeitern der Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld und weiteren freiwilligen Helfern, beim Festumzug des Rheinland-Pfalz-Tags in Worms gesammelt. Ursprünglich hätte die AG den Umzugswagen des Nationalparklandkreises stellen sollen. Der hatte aber angesichts der Flutkatastrophe im Fischbachtal die Teilnahme am Umzug ebenso abgesagt wie die Tourist-Infos aus dem „Edelsteinland“ Idar-Oberstein und Herrstein.

Gemeinsam mit „Abfall-Robin-Hood“ Reiner Schäfer (2. von links) stellten sich die Spendensammler aus dem Kreis Birkenfeld am Ende des Tages zu einem Gruppenbild zusammen.

Foto: AG Trauntal

Nach der Absage hatten unter anderem Sandra Wenz von der TI Birkenfeld, die selbst tagelang bei von der Überschwemmung betroffenen Freunden im Fischbachtal geholfen hatte, und Herbert Leyser die Idee, dennoch nach Worms zu fahren und dort Spenden zu sammeln. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden Spendendosen, die von der Stefan-Morsch-Stiftung und Edeka-Decker in Hoppstädten zur Verfügung gestellt wurden, dekoriert und ein Banner mit dem Anliegen und der Kontonummer erstellt. In der Kürze der Zeit wurden zwölf Mitstreiter gefunden, darunter die Ortsbürgermeister von Achtelsbach und Ellweiler, Albert Wild und Gerhard Göttge.

Die Deutsche Edelsteinkönigin Anna-Lena I. (2. von links) traf beim Rheinland-Pfalz-Tag in Worms neben zahlreichen gekrönten Kolleginnen auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (Mitte) und sammelte Spenden für die Hochwassergeschädigten daheim.

Foto: Deutsche Edelsteinstraße

„Die Stimmung war klasse. Wir spürten aber auch sofort die Betroffenheit der Menschen, wenn wir sie auf unser Anliegen ansprachen“, berichtet Sandra Wenz. Das bestätigt auch Herbert Leyser: „Die Leute waren gut informiert. Fast alle wussten, was passiert ist, und gaben uns die besten Wünsche für die Betroffenen mit auf den Heimweg.“ Groß war die Überraschung, als die BIR-Delegation im Festzug auf Müllsammler Reiner Schäfer stieß, der anstelle des Edelsteinlands mitging und das tat, was er immer tut: Müll sammeln. Sandra Wenz berichtet: „Reiner hat dann zu den Leuten gesagt: ,Wenn Ihnen gefällt, was ich hier tue, dann spenden Sie bei den Leuten hinter mir'.“

Landrat Matthias Schneider hatte die Gruppe beim Aufstellen des Umzugs in Worms begrüßt und sich herzlich für die Aktion bedankt. Spontan nahm er eine der Spendendosen mit zum Ausstellungsbereich, wo sich unter anderem der Nationalpark Hunsrück-Hochwald präsentierte.

Die Deutsche Edelsteinkönigin Anna-Lena Märker hatte die Edelstein- und Nationalparkregion beim Empfang am Vorabend vertreten und dabei ebenfalls Spenden für die Flutopfer gesammelt. Im Kulturzentrum „Das Wormser“ begrüßte Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Majestät und weitere Gäste. Anna-Lena I. nutzte die Gelegenheit, um fleißig für die vom Unwetter betroffenen Menschen in den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen zu sammeln. „Auf dem Empfang habe ich mich sehr über die Spendenbereitschaft der anwesenden Gäste gefreut. Somit können wir einen weiteren Beitrag leisten, um die Flutopfer an der Deutschen Edelsteinstraße zu unterstützen“, so Anna-Lena Märker. „Weitere Spenden werde ich auch zu Hause gern entgegennehmen.“

In ihrer Ansprache hatte Ministerpräsidentin Dreyer von ihrem Besuch in Herrstein berichtet und erneut schnelle Hilfe für die Region versprochen. Aufgrund des Hochwassers, von dem auch die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein betroffen war, hatte die Tourist-Information Edelsteinland die Teilnahme am Festumzug in Worms ebenso abgesagt wie der Landkreis. Dort hätte sie gemeinsam mit dem Förderverein Deutsche Edelsteinstraße, der Deutschen Edelsteinkönigin und dem Kupferbergwerk Fischbach die Edelsteinregion präsentieren sollen. Der nächste Rheinland-Pfalz-Tag wird 2019 in Annweiler veranstaltet. Auf dem dortigen Festumzug will sich die Region dann wieder wie gewohnt präsentieren. Stefan Conradt