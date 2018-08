Beifahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der B327 bei Morbach

Bei einem schweren Verkehrsunfall kam auf der B 327 bei Morbach in der Nacht zum Donnerstag, gegen 5 Uhr eine Autoinsassin ums Leben, berichtet die Polizei. Ein Autofahrer, der, aus Richtung Trier kommend, in Richtung Flugplatz Hahn unterwegs war, stieß auf dem dreispurigen Teilstück „Auf der Bitz“ frontal mit einem Wagen zusammen, der aus der entgegengesetzten Richtung kam.

In dem in Richtung Flugplatz Hahn fahrenden Personenwagen wurden zwei Insassen schwer und einer leicht verletzt. In dem anderem Fahrzeug wurden wurden zwei Personen schwer verletzt und eingeklemmt, sodass sie von der Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug befreit werden mussten. Trotz sofortiger notärztlicher Reanimation verstarb die Beifahrerin noch an der Unfallstelle. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Trier und Hermeskeil gebracht. Im Einsatz waren das DRK, der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr und die Polizeiinspektion Morbach.

Wer für den Unfall verantwortlich ist, wird derzeit noch durch einen Gutachter eruiert. Vermutlich kam der in Richtung Flugplatz Hahn fahrende Pkw infolge Aquaplaning auf die Gegenfahrbahn, heißt es im Bericht der Polizei. Die B 327 war voll gesperrt, die Straßenmeisterei hatte eine Umleitung eingerichtet.

Am Donnerstag wurde die Polizeiinspektion Idar-Oberstein um 15 Uhr darüber informiert, dass sich in Wirschweiler ein Mann den Finger im Rahmen einer Auseinandersetzung abgebissen habe. Vor Ort stellte sich dann ein gänzlich anderer Sachverhalt dar, berichtet die Polizei: Der 55-Jährige reinigte sein Motorrad und ließ das Zweirad aufgebockt im ersten Gang laufen, um die Antriebskette einfacher sauber zu machen. Dabei verknotete sich das Reinigungstuch in der Kette und die Hand des Mannes geriet hinein, wodurch ein Teil seines des Daumens abgetrennt wurde. Er wurde in die Homburger Uniklinik gebracht.

Leichte Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Mittwoch gegen 16 Uhr bei einem Unfall auf der L 162 zwischen Hausen und Woppenroth. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, verlor der 29-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf einem angrenzenden Feld und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Dabei entstand Totalschaden.