Baustelle auf der L 172: Anwohner übt scharfe Kritik

Dass Straßenbauarbeiten mitunter zu starken Einschränkungen und nervlichen Belastungen für die Anwohner führen können, ist nichts Neues. Auch Beschwerden sind sicherlich keine Seltenheit. Massive Kritik anlässlich einer Baustelle hat jetzt NZ-Leser Manfred Gröning geäußert. Der Nohener beklagt, dass die Situation, die durch den Ausbau der Ortsdurchfahrt L 172 entstanden ist, unzumutbar sei. Krankenwagen und Feuerwehr könnten gewisse Teile des Ortes nicht erreichen, moniert er unter anderem. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach weist die Vorwürfe zurück.

Kein Durchkommen gibt es derzeit in Nohen auf der L 172: Die laufenden Bauarbeiten bringen für die Anwohner einige Einschränkungen mit sich. Anwohner Manfred Gröning ärgert sich über die Belastungen. Der LBM sieht keine gravierenden Probleme. Foto: Reiner Drumm

Seit Mitte April laufen sie bereits, die Arbeiten an der L 172 in Nohen. Über eine Bauzeit von mehr als einem Jahr werden auf einem Abschnitt von 800 Metern die Fahrbahn und die Gehwege erneuert und neue Kanal- und Wasserleitungen verlegt. Aufgrund der umfangreichen Tiefbauarbeiten können die Arbeiten nur unter Vollsperrung erfolgen. So weit die Fakten. Bereits lange vor Baubeginn war klar, dass Anwohner und Autofahrer während dieser Zeit mit erheblichen Einschränkungen rechnen müssen.

Ortsteile seien abgeschnitten

Der Nohener Manfred Gröning ist allerdings der Auffassung, dass diese Einschränkungen weit über das Zumutbare hinausgehen – vor allem wegen seiner persönlichen Situation. „Da ich zu 90 Prozent schwerbeschädigt bin und sehr schlecht laufen kann, ist es für mich eine Tortur, morgens und abends irgendwo im Dorf zu einem Parkplatz, der gerade frei ist, zu gehen“, berichtet er. „Mein Sauerstofflieferant hat es jede Woche schwerer, zu meiner Wohnung zu kommen.“ Da die L 172 die einzige Zufahrt zu Nohen ist, seien einzelne Ortsteile regelrecht abgeschnitten.

Aber auch abseits seiner persönlichen Lage übt Gröning starke Kritik. „Für Krankenwagen und Feuerwehr besteht zurzeit keine Zufahrt zur Schulstraße und zum Unterdorf“, sagt er. Des Weiteren sei die Baustelle nachts nicht beleuchtet. „Ich bin der Meinung, dass dies niemandem in dem Umfang zuzumuten ist.“

Der Landesbetrieb Mobilität, der um Grönings besondere Lage weiß, relativiert die Kritik in einem Antwortschreiben an die Nahe-Zeitung. „Seit der Bürgerversammlung ist den am Bau Beteiligten die Situation dieses Anliegers bekannt“, heißt es darin. „Beim Baufortschritt wurde dies berücksichtigt und gerade der Anschluss der Schulstraße als interner Abschnitt innerhalb des ersten Bauabschnitts gewählt.“ Die wöchentliche Anlieferung der Sauerstoffflaschen sei stets möglich gewesen, betont der Landesbetrieb.

Im Hinblick auf die generellen Beeinträchtigungen heißt es seitens des LBM, dass die Ortsdurchfahrt bewusst in vier Abschnitten und eben nicht in einem Zug ausgebaut werde. „Dadurch und durch laufende Informationen sind bereits gute Entlastungen gegeben.“ Neben einer weiträumigen Umleitung seien auch jene Ziele ausgeschildert, die in Nohen noch erreicht werden können. Polizei, Feuerwehr und Rettungsleitstelle würden ständig über den Stand der Bauarbeiten informiert. „Wehrleiter Lars Benzel war selbst vor Ort, um sich über die notwendigen Abläufe bei einem Einsatz zu informieren“, heißt es im Antwortschreiben.

Bürger muss sich umstellen

Auf den Vorwurf der fehlenden Baustellenbeleuchtung verweist das LBM an die Kommune, die dafür zuständig sei. „Uns ist bisher nicht bekannt, dass es eine provisorische Beleuchtung während der Bauzeit geben soll. Der Bürger ist hier gefordert, sich auf die geänderten Bedingungen einzustellen.“ Abgesehen von der Kritik Manfred Grönings liegen dem LBM laut eigener Aussage keine weiteren Beschwerden aus Nohen vor. Der zuständige Sachbearbeiter habe sich dieser Tage noch mal mit mehreren Anwohnern der Hauptstraße und mit Vertretern der Baufirma unterhalten, um sich davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung sei.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer