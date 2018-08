Bachbett wird mit speziellen Wasserbausteinen aufgefüllt

Aus unserem Archiv

Herrstein/Breitenthal

Unterhalb der L 160, an der Brücke über den Fischbach nahe der Abzweigung nach Breitenthal wird derzeit das Bachbett mit großen Gesteinsbrocken, speziellen Wasserbausteinen aus dem Steinbruch Juchem in Niederwörresbach, aufgefüllt. Die beiden Hochwasser Ende Mai hatten dort besonders schwere Spuren am Bachlauf hinterlassen. Die Fluten hatten große Mengen Erdreich mitgerissen, die an anderen Stellen angespült wurden.