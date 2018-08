B41-Bauarbeiten auf der Zielgeraden: Naheüberbauung ist ab Sonntag wieder frei

Eckhard Hecht, Leiter der Masterstraßenmeisterei Kirn, ist sehr zufrieden: Die Bauarbeiten auf der Naheüberbauung zwischen den Knoten Schönlautenbach und Festhalle/Stadttheater, bei denen die Übergangskonstruktionen in diesem Bereich der B 41 erneuert werden, liegen voll im Zeitplan.

Nur noch wenige Tage müssen sich die Autofahrer gedulden: Dann sind die Bauarbeiten auf der Naheüberbauung abgeschlossen.

Foto: Hosser

Den einen oder anderen genervten Autofahrer (wobei es so gut wie keine Beschwerden gab) wird es freuen: Die wechselweise Sperrung jeweils einer Fahrtrichtung wird wie geplant am kommenden Sonntag ein Ende haben. Der Schilderwald und die gelben Markierungsstreifen verschwinden schon im Laufe des Samstags.

Mehr als 12.000 Verkehrsteilnehmer nutzen die Naheüberbauung üblicherweise pro Tag. Dass es an dem Baustellen-Nadelöhr mit jeweils nur einer Fahrspur zu Spitzenstunden, vor allem morgens im Berufsverkehr kurz vor 7 Uhr bis gegen 7.30 Uhr zu Staus in einer Länge von rund 500 Metern komme, sei so voraussehbar und eingeplant gewesen, sagt Hecht. Letztlich habe aber alles gut funktioniert. Die Autofahrer hätten sich schnell auf die veränderte Verkehrsführung eingestellt, betont der Chef der Straßenmeisterei.

Er verweist darauf, dass die Zusammenarbeit mit der Herstellerfirma der Übergangskonstruktionen hervorragend funktioniert habe. Ebenfalls erfreulich: Es habe keine unangenehmen Überraschungen gegeben. Zudem sei die Unterkonstruktion auch nach 30 Jahren noch in einem sehr guten Zustand, sodass keinerlei Handlungsbedarf bestehe, wie man erleichtert festgestellt habe. vm