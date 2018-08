B 41: Weg nach Birkenfeld ist bald blockiert

Jetzt wird es bald ernst. Auf der wichtigsten Verkehrsader im Kreis müssen sich Autofahrer an einer Stelle wegen Bauarbeiten mehrere Monate lang auf Behinderungen und Umleitungen einstellen, damit es nach Abschluss des Projekts auf diesem Abschnitt schneller vorangehen kann.



Foto: Reiner Drumm​

Nachdem die vorbereitenden Arbeiten wie die Kampfmittelortung in diesem Bereich bereits abgeschlossen wurden, startet in der Woche zwischen dem 5. und 9. März – der genaue Termin steht noch nicht fest − der Bau einer dritten Fahrspur auf der B 41 zwischen den Einmündungen Niederhambach-Burbach und Elchweiler. Um die Baustelle zu umgehen, muss der in Richtung Birkenfeld laufende Verkehr voraussichtlich bis Ende 2018 über die L 174 und die K 45 durch diese beiden Orte gelotst werden. Die dritte Fahrspur wird nach Fertigstellung eine Länge von circa 1,3 Kilometern haben. Sie entsteht in Fahrtrichtung Birkenfeld und soll bergauf das Überholen langsamer Fahrzeuge erleichtern. Um für sie Platz zu schaffen, wird ein bisher direkt parallel zur B 41 verlaufender Wirtschaftsweg zurückgebaut. Außerdem müssen drei Brückenbauwerke verbreitert werden. Im Hinblick auf den Lärmschutz ist darüber hinaus die Installation einer erhöhten Betongleitwand im Bereich von Burbach vorgesehen. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach mehr als 4 Millionen Euro. Die bauausführende Firma Juchem (Niederwörresbach) wurde vertraglich dazu angehalten, die Arbeiten für den Bau der dritten Spur bis Ende des Jahres abzuschließen.

Für den Verkehr, der von Birkenfeld in Richtung Idar-Oberstein unterwegs ist, sind die Einschränkungen nicht so gravierend. Er passiert auf der freien Fahrbahnhälfte die Baustelle. Es gilt dort aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h. Pkw können nach wie vor kurz vor der Brücke nach links von der B 41 abbiegen und über Elchweiler nach Burbach fahren. Für Lkw ist das aber verboten, um den Begegnungsverkehr größerer Fahrzeugen zu vermeiden. Ausnahme sind Linienbusse.

Folgenreicher sind die Auswirkungen in der Gegenrichtung: Alle Fahrzeuge – täglich sind es etwa 4000 −, die, von Idar-Oberstein kommend, gen Birkenfeld unterwegs sind, werden durch Burbach und Elchweiler umgeleitet, sodass auch auf die Anwohner beider Dörfer eine große Belastung zukommt. Diese Regelung tritt voraussichtlich ebenfalls bereits Anfang März in Kraft, wie Marc Rauhut, Leiter der LBM-Bauabteilung, auf NZ-Anfrage mitteilt. Um die Sicherheit von Fußgängern zu erhöhen, wird in Burbach eine Fußgängerampel installiert. In Elchweiler werden an ausgewählten Stellen Hinweisschilder aufgestellt und Piktogramme mit der Aufschrift „Kinder“ auf den Asphalt aufgebracht. In den beiden Orten Burbach und Elchweiler gilt während der Bauarbeiten Tempo 30. Auf der freien Strecke zwischen den Dörfern ist Tempo 50 erlaubt.

In Burbach wird zudem die Vorfahrtsregelung geändert. Am Abzweig der L 174 hat – solange die Umleitung besteht – der nach links auf die K 45 abbiegende Verkehr in Richtung Elchweiler Vorrang. Um Gefahren zu vermeiden, wird der normalerweise über die K 45 führende Naheradweg während der Bauphase umgelegt. Die Radler werden in den nächsten Monaten über einen Wirtschaftsweg, der allerdings eine kräftige Steigung aufweist, von Elchweiler nach Niederhambach-Böschweiler geschickt. Damit möglichst wenige schwere Brummis auf der Umleitungsstrecke durch die beiden Dörfer rollen, wird Lkw-Fahrern schon an der B 41-Brücke bei Idar-Oberstein/Hammerstein ein Hinweis auf die Baustelle gegeben. Damit verbunden ist die Empfehlung, auf den alternativen Weg zur A 62 bei Freisen auszuweichen, der an Reichenbach und Baumholder vorbeiführt. Auf Wunsch und Anregung der Gemeinde Niederhambach wird zudem nach jetzigem Stand eine Umleitungsregelung gültig, damit im Ort Burbach nicht zu viele Laster aufeinandertreffen. Um den Lkw-Verkehr auf der durch das Hambachtal verlaufenden L 174 einzudämmen, sollen diese großen Fahrzeuge, von der B 269 kommend, nach Birkenfeld und von dort auf die B 41 gelotst werden.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner