AWO-Stadtranderholung im Staden unter neuer Leitung gestartet

Stunde null bei der AWO-Stadtranderholung im Tiefensteiner Staden. Birgit Junk ist nach den Querelen im vergangenen Jahr nicht mehr Leiterin der dreiwöchigen Ferienfreizeit für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. Nach 26 Jahren ist Schluss. Und daran muss man sich erst einmal gewöhnen.

Impressionen von der Stadtranderholung 1 von 6 Seit Montag läuft die AWO-Stadtranderholung im Tiefensteiner Staden... Foto: Vera Müller 2 von 6 ... erstmals unter der Leitung von Mike Stauder ​​ Foto: Vera Müller 3 von 6 35 Helfer sind mit dabei. Alle tragen einheitliche schwarze Shirts. ​ Foto: Vera Müller 4 von 6 Noch eine Neuerung: Eltern dürfen nicht über die Brücke: Die Kinder sollen Raum haben und auch mal unter sich spielen können. ​ Foto: Vera Müller 5 von 6 Und die Kleinen haben beim tollen Wetter am Mittwoch ihren Spaß.​ Foto: Vera Müller

Der neue Leiter heißt Mike Stauder. Er ist bei der Freizeit kein Unbekannter: Der 38-Jährige wohnt in Weierbach und ist Musiklehrer sowie pädagogische Fachkraft an der Obersteiner Grundschule. In den vergangenen Jahren hat er bereits durch Auftritte als Zauberer und Ballonkünstler bei der Stadtranderholung mitgewirkt. Er gibt zu: „Ein wenig aufgeregt war ich vor dem Start schon.“ 170 Kinder sind zu betreuen. 35 sehr motivierte Helfer unterstützen ihn. Jugendleiterkarte, Erste-Hilfe-Kurs, Hygieneschulung: Stauders Team ist bestens vorbereitet. Zudem gab es neue, einheitliche Shirts.

Die Kindergruppen wurden nach Themen und Alter strukturiert. Erstmals gibt es eine Gruppe für Teilnehmer im Alter von sechs und sieben Jahren. Die Angebote müssten stärker auf die Zielgruppe abgestimmt werden, sagt Stauder. Die Freizeit steht unter dem Motto „Staden-Olympiade“. In einigen Disziplinen treten die Gruppen gegeneinander an, in anderen sammelt jedes einzelne Kind Punkte auf seinem Konto. Die sportlichen Gruppenspiele finden immer freitags zum Abschluss einer Woche statt. Das Punktekonto jedes Teilnehmers wird freitags zusammengezählt und dem Gesamtkonto der Gruppe gutgeschrieben. Neben der Gewinnergruppe werden auch die drei besten Einzelkämpfer mit dem höchsten Punktekonto gefeiert. Ein kluger pädagogischer Schachzug, der im Kontext des sozialen Lernens steht: Für schlechtes Benehmen während der Freizeit können auch Strafpunkte für das komplette Team die Bilanz schmälern.

Neben der Olympiade wird es auch noch andere Aktivitäten geben. Je nach Wetter steht wieder ein Besuch im benachbarten Naturschwimmbad auf dem Programm. Den Eintritt könne man sich allerdings höchstens einmal während der Freizeit leisten. Deshalb wurden spontan drei kleine Pools angeschafft, sodass die Kinder nach Herzenslust planschen können. Das Angebot wird bei schönem Wetter rege genutzt. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal ein eigenes Lied der Stadtranderholung. Zum Abschluss wird hierzu ein kleines Musikvideo gedreht und auf der Internetseite veröffentlicht. Die Reportergruppe ist bereits fleißig und nutzte die Gunst der Stunde, die „Frau von der Nahe-Zeitung“ zu löchern. Beiträge werden dann tagesaktuell auf die neue Internetseite zur Stadtranderholung eingestellt, die als Plattform während der Ferienfreizeit dient.

Zweimal die Woche wird Kinder-Zumba angeboten. Die Premiere am Montag war gelungen. Eine Fahrt zum AWO-Fußballturnier in Betzdorf ist geplant, und ein Voltigierteam kommt mit einem Pferd in den Staden. Das Essen liefert wie in den Vorjahren die Staden-Gaststätte. Am Dienstag gab es Kartoffelsalat mit Würstchen, danach reichlich Obst.

Mike Stauder freut sich auf die nächsten Wochen: Der Weierbacher ist ein sympathischer, kommunikativer Typ, selbst Vater von drei Kindern. Mit einer Engelsgeduld ist er rund um die Uhr Ansprechpartner für die Kids. Stadtranderholung und Stauder: Das passt. Das kann man schon jetzt nach ein paar Tagen feststellen.

Infos im Internet unter www.stadtranderholung-i-o.de

Von unserer Redakteurin Vera Müller