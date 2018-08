Autohändler sind mit dem Messeverlauf in Idar-Oberstein sehr zufrieden

Die Lust auf ein neues Auto kommt nicht selten mit den Frühlingsgefühlen. Da war der Wintereinbruch am Wochenende also eigentlich ein schlechtes Omen für die inzwischen sechste Idar-Obersteiner Automesse. Doch am Ende herrschte bei den Händlern durchweg Zufriedenheit. „Es war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung“, erklärt etwa Michael Frey, Inhaber des Autohauses Barth und Frey und Hauptorganisator der Messe, gegenüber unserer Zeitung.

Trotz des eisigen Wetters war der Andrang auf der Automesse wieder groß, die Händler konnten sich über das Interesse an ihren Angeboten freuen und die Besucher über ein Angebot von rund 100 Modellen.

Foto: Manfred Greber

Es habe zwar möglicherweise einen geringfügigen Rückgang bei der Besucherzahl gegeben, aber dafür sehr viele ernsthafte Interessenten. So sieht das auch Citroën-Verkäufer Björn Kretz vom Autohaus Schmitt. „Ich habe während der zwei Tage durchgehend Gespräche geführt, das ist letztlich wichtiger als eine höhere Besucherfrequenz. Die Messe ist einfach ein tolles Angebot für alle, die sich für Autos interessieren. Zehn namhafte Händler unter einem Dach, das ist perfekt.“ In den Gesprächen mit den potenziellen Kunden gab es vor allem ein Thema, so die übereinstimmende Auskunft aller Händler: Wie sieht die Zukunft des Diesels aus? Und wie gehen wir mit der Ungewissheit um? „Die Regierung weiß ja selbst nicht, wo die Reise hingeht“, ärgert sich Ralf Kuhn von der Torpedo-Garage. Diese Verunsicherung schlage sich derzeit in einem erheblichen Rückgang des Verkaufs von Dieselfahrzeugen nieder. Auf etwa 80 Prozent schätzt Mazda-Händler Rolf Kielburger inzwischen den Anteil der Benziner bei den aktuellen Verkaufszahlen. „Und wer dennoch unbedingt einen Diesel haben will, weil er viel fährt, der least sich vorsichtshalber einen, um kein Risiko einzugehen“, hat Kielburger wie auch viele seiner Kollegen beobachtet.

Als weiterer Trend lässt sich ein größeres Interesse für Elektroautos ausmachen. „Viele Besucher wollten sich den neuen i3 ansehen“, berichtet Stefan Damjanovic vom BMW-Händler Cloppenburg. Ähnlich ging es anderen Anbietern von Elektrofahrzeugen, von denen einige am OIE-Stand zu sehen waren. Ebenfalls immer beliebter werden die sogenannten Crossover-Modelle zwischen SUV und Limousine, wie etwa der neue T-Roc von Volkswagen. „Der wird vor allem wegen des höheren Einstiegs gern gekauft“, berichtet Friedel Schiffer, Geschäftsführer des Autohauses Nahetal, das die Marken VW, Skoda und Audi vertreibt. „Gerade der T-Roc ist auch wegen seines frischen Designs so beliebt, er ist trotz der erhöhten Sitzplätze alles andere als ein Rentnerauto.“

Insgesamt konnten die Besucher sich über rund 100 Pkw-Neuheiten informieren, hinzu kamen einige Motorräder und – draußen vor der Tür – auch eine Reihe von Nutzfahrzeugen und Geländewagen. Ebenso waren die OIE als „Elektroauftanker“, einige Fahrzeugveredler, der Automobilclub (AMC) Birkenfeld, die Dekra, der TÜV, das Polizeipräsidium Trier und die Kreisverkehrswacht Birkenfeld vertreten.

Während ein Volkswagen Golf R in Polizei-Edition von seinen 400 PS und vier imposanten Auspuffrohren im Foyer viele bewundernde Blicke auf sich zog, hatte es eine andere potenzielle Messeattraktion wesentlich schwerer. Der Lkw-Überschlagsimulator, mit dem Polizei und Kreisverkehrswacht demonstrieren wollten, was bei einem Unfall passieren kann, stand nämlich ebenfalls im Freien – und da ließen sich dann etliche doch lieber nicht durch die kalte Polarluft wirbeln, sondern zogen es vor, gemütlich drinnen im warmen Foyer den Kindern dabei zuzusehen, wie sie sich in einem Fahrsimulator auf die imaginäre Rennstrecke begaben.

