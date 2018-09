Ausstellung im Landesmuseum: Wie erlebten Menschen den Krieg?

Ein Säckchen aus grober, hellbrauner Jute ist alles, was von einem Menschenleben übrig geblieben ist. Das Säckchen enthielt die persönlichen Sachen des Soldaten Albert Ruppenthal, der schon früh im Ersten Weltkrieg, am 27. Oktober 1915, starb. Sein Nachlass wurde der Familie geschickt. Und liegt jetzt in einer Vitrine, eine Erinnerung, ein Requisit von vielen, die für die Sonderausstellung im Landesmuseum Birkenfeld zusammengetragen wurden: „Der Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit im Birkenfelder Land“ wird am Sonntag, 8. April, 14 Uhr, eröffnet und bis Ende des Jahres gezeigt.

Es ist keine Geschichte über den Krieg, die das Birkenfelder Museumsteam in Zusammenarbeit mit Manfred Rauscher vom Stadtarchiv in Idar-Oberstein, Klaus Böhmer und Jürgen Henze von der Geschichtswerkstatt Baumholder und dem Institut für geschichtliche Landeskunde der Universität Mainz zusammengestellt hat. „Wir wollen nicht den Krieg in irgendeiner Form verherrlichen“, sagt Museumsverwalter Hisso von Selle, „sondern zeigen, wie die Menschen gelitten haben.“

Die Ausstellung hört nicht auf mit dem Kriegsende im November 1918, sie führt weiter in die Zeit der französischen Besatzung, in die „Provinz Birkenfeld“ (später hieß sie „Landesteil Birkenfeld“), wie das Gebilde nach dem Verzicht von Großherzog Friedrich August von Oldenburg auf die Krone genannt wurde: Das Fürstentum Birkenfeld gab es nicht mehr.

Gezeigt werden auch Darstellungen aus den heutigen französischen Partnerstädten von Baumholder und Birkenfeld, Warcq und Audun-le-Tiche. Beide liegen am unteren Rand der Ardennen, die schon in den ersten Tagen des Weltkriegs hart umkämpft waren – Lothringen war eins der Hauptkampfgebiete an der Westfront. Auch in diesem Teil der Ausstellung geht es um die Menschen. Krieg und Besatzungszeit sind Kulisse, das Leben in dieser Zeit steht im Mittelpunkt, mit Infotafeln und manchmal auch als ein Stück Wirklichkeit aus dieser Zeit. Beispielsweise trägt ein Soldat aus Audun-le-Tiche die deutsche Uniform (der Norden Lothringens war seit dem Krieg 1870/71 deutsch), ab 1918 ist er französischer Soldat. Die Geschichtswerkstatt Baumholder zeigt auf vier Tafeln das Leben unter der deutschen Besetzung in Warcq und Umgebung mit einer Karte, auf der man sich ein Bild machen kann, wo die Ardennengemeinde liegt.

Chaotische Zustände gab es nach dem Krieg überall in Deutschland, man versuchte zu sortieren, wie das Land künftig regiert werden sollte: links oder rechts? Auch in Birkenfeld gab es Tendenzen, nur ein wenig anders gefärbt und „rigoroser als im übrigen Teil Deutschlands“, wie Hisso von Selle es ausdrückt. Die Revolutionäre der Provinz Birkenfeld verlangen 1919 die Loslösung von Oldenburg, am 14. Juli riefen sie die „Birkenfelder Republik“ aus, die im Oktober des Jahres mit einer drastischen Wahlniederlage für die Revolution endete. Das und das Leben unter der französischen Besatzung beschreibt die Ausstellung, zu einem guten Teil bestückt mit Archivmaterial, aber auch mit Exponaten wie Teller, auf die Soldaten Grüße an die Heimat aufdrucken ließen, Stempeldrucke der französischen Militärverwaltung oder eben auch das Jutesäckchen, der Nachlass des Soldaten Albert Ruppenthal. Dazu kommen Stücke aus privaten Sammlungen. Der Idar-Obersteiner Klaus Höling stellte dem Landesmuseum Haushaltsartikel, Not- und Inflationsgeld zur Verfügung, Andreas Ruppenthal Militaria und Helme.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer