Ausstellung Asyl ist Menschenrecht: Fluchterfahrungen auf Zeichnungen festgehalten

Rund 80 Interessierte wohnten vor wenigen Tagen der Eröffnung der Ausstellung „Asyl ist Menschenrecht“ in der Art Gallery 64 in Birkenfeld bei. In seiner Begrüßungsrede ging Landrat Matthias Schneider insbesondere auf das im Februar vorgestellte Integrationskonzept des Kreises ein.

Foto: Drumm

Mit dem Nationalparklandkreis und der Galerie haben die Kooperationspartner Elisabeth-Stiftung Birkenfeld, Caritasverband, Diakonisches Werk Obere Nahe, We share, DRK-Kreisverband Birkenfeld, Arbeiterwohlfahrt Rheinland und Frauennotruf Idar-Oberstein ein Begleitprogramm aus sieben Veranstaltungen rund um die Themen Flucht, Asyl, Begegnung und Toleranz organisiert. Das Herzstück der stark frequentierten Ausstellung bilden die vom Förderverein Pro Asyl entwickelten Plakate, die insbesondere die Flüchtlingspolitik der EU-Länder kritisch beleuchten.

Mit eindringlichen Bildern hat der 17-jährige Schüler Azizola Nazari die Eindrücke, die ihm bei seiner Flucht aus Afghanistan im Gedächtnis haften geblieben sind, verarbeitet (oben). Seine Werke sind Teil der Ausstellung, die Landrat Matthias Schneider eröffnete. Fotos: Reiner Drumm Foto: Drumm

„Europa schottet sich ab“ und handele verantwortungslos, wettert die Organisation. Völkerrechtswidrig sei, wie Sicherheitskräfte etwa auf der Ägäis, an den Festlandgrenzen Griechenlands und Bulgarien zur Türkei sowie im spanisch-marokkanischen Grenzgebiet Flüchtlinge mit Gewalt zurückdrängen.

Als „Ausverkauf der Menschenrechte“ geißelt sie den sogenannten EU-Türkei-Deal. Nur anfänglich habe Deutschland „beispielhafte Verantwortung“ übernommen. Zu sehen sind auch das von Asylkoordinatorin Danica Brucker gemalte Aquarell „Zusammenhalt“ und Zeichnungen von Azizola Nazari, einem 17-jährigen Schüler des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim, der bleibende Eindrücke seiner Flucht aus Afghanistan mit Bleistift und Kohle festhielt. Im Rahmen der Vernissage berichtete Pierrette Onangolo, die Geschäftsführerin des Arbeitskreises Asyl – Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz, über ihre Erfahrungen mit der Flüchtlingshilfe und -politik. Zudem unterhielt Moustafa Elhagg mit arabischer Folklore auf seinem Instrument Oud.

Fortgesetzt wurde das in die Ausstellung integrierte Rahmenprogramm am Mittwoch mit einem Dialog mit Flüchtlingen. Wie sie Integration im Kreis Birkenfeld erleben, schilderten fünf Asylbewerber dem Publikum. Daraus entstanden viele gute Gespräche.

Musikalisch geht es am heutigen Freitag um 18.30 Uhr mit einem akustischen Gitarrenabend mit The Twins weiter, die rockige Klänge aus dem Iran darbieten. Es folgen ein Workshop am 18. April, Filmvorführungen am 19. und 25. April, die Inszenierung eines Theaterstücks am 20. April und ein afghanischer Abend mit Vortrag am 26. April. Geöffnet ist die Ausstellung in der Art Gallery 64, Hauptstraße 26–28, in Birkenfeld noch bis zum 28. April. Karsten Schultheiß