Aushungerungsplan ein Jahr getrotzt

Im November 2018 jährt sich zum 100. Mal das Ende des Ersten Weltkriegs. Das Landesmuseum Birkenfeld zeigt aus diesem Anlass eine sehenswerte Sonderausstellung.

Sie befasst sich mit der damaligen Zeit im Birkenfelder Land, den politischen Themen und den Problemen der Bevölkerung. Für die Darstellung des Alltagslebens im Ersten Weltkrieg sind Schulchroniken eine wichtige Quelle. Vieles stellt sich dort anders dar als in den Zeitungen, die der Zensur durch das Militär unterlagen. Darum ist das Wiederauffinden der verloren geglaubten Hottenbacher Schulchronik ein großer Gewinn. Sie lässt das Hunsrücker Dorfgeschehen im letzten Kriegsjahr noch einmal lebendig werden.

Durch Hochwasser war in den Dorfstraßen kein Durchkommen

Schon der Jahresanfang 1918 stand unter keinem guten Stern: Am 15. Januar setzte Frühlingswetter mit Schneeschmelze und Regen ein. In einer einzigen Nacht verschwand der ganze Schnee. Es gab „ein Hochwasser, wie es die alten Leute noch nicht sahen. In einer Reihe von Häusern mußte die ganze Nacht Wasser getragen werden.“ In den Dorfstraßen war kein Durchkommen. Die Schule fiel wegen Regen aus. Im hinteren Schulsaal schwamm alles. Noch verheerender waren die Folgen im Nahetal: Bei Kirn forderte ein Eisenbahnunglück viele Tote. Das Hochwasser verursachte Schäden in Höhe von mehreren Millionen Mark.

Die Lebenshaltungskosten war im fünften Kriegsjahr enorm gestiegen. Lehrer Vieregge notiert, dass „von allen Seiten über die teure Zeit geklagt wird“. Dann lässt er eine Gegenüberstellung von Friedens- und Kriegspreisen folgen: Für ein Pfund Salz, das zu Friedenszeiten 10 Pfennig gekostet hatte, zahlte man nun 18 Pfennig. Das Pfund Kaffee stieg von 1,30 auf 15 bis 20 Mark, ein Liter Öl von 85 Pfennig auf 6 Mark. Ein Stück Seife kostete vor dem Krieg 25 Pfennig, im Februar 1918 zahlte man 4 Mark. Körperhygiene war zum Luxus geworden.

Der Grund für die Teuerung war die gegen Deutschland verhängte Seeblockade. Sie traf nicht nur die Rüstungsindustrie, sondern auch die auf Lebensmittelimporte angewiesene Volksernährung. Die heimische Landwirtschaft war zu Höchstleistungen herausgefordert, und das bei einem krassen Mangel an Arbeitskräften infolge ständiger Einberufungen. Alte, Frauen und Kinder mussten Schwerstarbeit leisten. Abhilfe brachte der Einsatz von Kriegsgefangenen. Seit August 1916 gab es in Hottenbach ein Lager mit Russen, meist Moslems, „die willig und gern die zugewiesenen Aufgaben erledigten“.

Der Hunger in den Städten zwang zur Rationierung der Lebensmittel. So wurden die Landwirte zur Meldung und Abgabe ihrer Produkte, soweit sie nicht dem Eigenbedarf dienten, verpflichtet. Die Erfüllung der Abgabepflicht wurde durch Kommissionen, die in die Dörfer kamen, streng kontrolliert. Denn mancher hielt Lebensmittel zurück, um sie mit Gewinn an „Hamsterer“ zu verkaufen. Groß war die Nachfrage nach Butter, die dreimal so teuer war wie in Friedenszeiten. Im Februar führte man in Hottenbach die Zwangsmolkerei ein, Zentrifugen und Butterfässer wurden eingesammelt und weggeschlossen. „Die Wogen der Empörung gingen hoch, ja, sogar zur Regierung wurde eine Abordnung geschickt.“

Heimatfront musste für horrende Kosten des Krieges aufkommen

Die Heimatfront musste nicht nur höhere Leistungen erbringen. Sie trug auch die horrenden Kosten des Krieges. Zur Bestreitung der Kriegsausgaben nahm die Regierung bei der Bevölkerung langfristige, zu 5 Prozent verzinste Kriegsanleihen auf. In ungebrochenem Vertrauen auf den Sieg des deutschen Heeres brachte die achte Kriegsanleihe im März/April 1918 das beste Zeichnungsergebnis. In Hottenbach betrug das Ergebnis 137.027 Mark, wovon die Schule 8527 Mark durch unermüdliche Werbetätigkeit aufgebracht hatte. Auch die neunte und letzte Anleihe im Herbst erbrachte noch hohe Zeichnungen. Da es an kriegsnotwendigen Rohstoffen fehlte, wurden Lehrern und Schülern laufend Sammelaktionen aufgetragen. Ab Mai 1918 sammelten die Kinder zentnerweise Laubheu für Militärpferde. „Ansporn war neben der vaterländischen Not ein im Anfang nicht besonders guter Preis von 10 Mark, der dann ja auch auf 18 Mark erhöht wurde.“ An einen geregelten Schulunterricht war im letzten Kriegsjahr nicht zu denken.

Es musste mindestens an vier Tagen der Woche je fünf Stunden gesammelt werden. So kamen bis Oktober – neben Himbeerblättern, Brennnesseln, Brennnesselsamen und Schafgarbe – 70 Zentner Laubheu zusammen. „Um die Kinder zu belohnen und um ihnen die Welt zu zeigen“, unternahm die Oberklasse einen Ausflug an den Rhein zum Niederwalddenkmal, das an die Reichsgründung von 1871 erinnert.

Das trockene und windige Wetter im Juni begünstigte das Sammeln. Doch es schädigte die Ernte schwer, vor allem Hafer und Gerste. Auch um die Volksspeise, die Kartoffeln, stand es sehr schlecht, weil es zu trocken und zu kalt war. „Ja, es kam im sonst glühendheißen Juni vor, daß das Thermometer auf 0 Grad nachts fiel.“ Wegen der Kälte fiel die Heuernte, die schon am 13. Juni begann, schlecht aus. Dafür gab es im August eine reichliche und gute Kornernte. „Ein Jahr können wir wieder dem Aushungerungsplan der Feinde trotzen“, frohlockte die Chronik.

Doch schon einen Monat später, im September, kippte die Stimmung im Dorf. Das lag nicht nur am Novemberwetter, das die Arbeit erschwerte, sondern auch am Kriegsverlauf. Die deutsche Frühlingsoffensive im Westen war ins Stocken geraten. Mitte Juli setzten die Alliierten zum Gegenschlag an. Seit August lieferte das deutsche Heer nur noch Abwehrschlachten. Gebannt verfolgten die Hottenbacher das Frontgeschehen in den Zeitungen: „Diese sind in einer Menge bestellt, wie sie der Frieden und die ersten Kriegsjahre nicht kannten.“

Mädchen und Jungen mussten Feldarbeit leisten

Wegen des schlechten Wetters in den Herbstferien musste noch viel Feldarbeit geleistet werden. Von 50 Kindern waren zwölf bis 15 in der Schule. Als Ende Oktober das Urlaubnehmen abnahm, hielt die Spanische Grippe, die schon Anfang Juli aufgetreten war, zum zweiten Mal Einzug. „Dieses Mal tritt sie bedeutend stärker und schwerer auf.“ Am 24. Oktober musste die Schule geschlossen werden.

Über die Gemütslage im Dorf berichtet die Schulchronik im Sommer: „Dieser stürmischen Stimmung in der Natur entsprach die Stimmung der Leute. Nicht schlechter kann die Stimmung in unserem abgelegenen Hottenbach sein, wenn die Franzosen schon in Saarbrücken ständen. Zum Glück ist Hottenbach nicht Deutschland.“ Doch in diesem Punkt irrte der Lehrer: Der Kriegsverlauf, die hohen Verluste und der dramatische Versorgungsmangel hatten überall im Reich zu einer massiven Kriegsmüdigkeit geführt. Am 11. November 1918 ging der Erste Weltkrieg endlich zu Ende.

Von unserem Mitarbeiter

Erik Zimmermann