Ausbau Burggasse: Trotz Protesten Beschluss gefasst

Eine Demo, mit der ein Zeichen gesetzt werden sollte und an der etwa zehn Bürger teilnahmen, flankierte die Sitzung des Stadtrates am Mittwoch. Die Akteure der Bürgerinitiative (BI) Burggasse trafen sich vor der Göttenbach-Aula, um vor dem geplanten Beschluss zur Vergabe des Teilausbaus der Straße auf die aus ihrer Sicht bestehende Problematik hinzuweisen. Vor einem Jahr war die Auftragsvergabe wegen der Abgabe extrem überhöhter Angebote gescheitert. Die erneute Ausschreibung brachte ein ebenfalls deutlich überhöhtes Angebotsergebnis. Die veranschlagten Kosten werden um rund 63 Prozent überschritten. Ursache dafür sind extreme Steigerungen der Preise im Baubereich.

Wolfgang Döhler (links), Sprecher der BI Burggasse, diskutierte vor der Stadtratssitzung unter anderem mit Bürgermeister Friedrich Marx (2. von links) und FDP-Stadtrat Bernhard Zwetsch (rechts). Foto: Vera Müller

Nun wird es eine richtig teure Angelegenheit für die Anwohner der Burggasse: Sie ist eine reine Anliegerstraße, deshalb liegt der Gemeindeanteil bei lediglich 25 Prozent. Das heißt: Die Anwohner müssen drei Viertel der Bausumme selbst tragen.

Den Auftrag über rund 440.000 Euro für Straßen- und Gehwegeausbau sowie Erdarbeiten für die Straßenbeleuchtung und die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen (rund 670.000 Euro) hatte der Bauausschuss bereits vor einigen Wochen vergeben. Nun zog der Stadtrat trotz aller Proteste nach: Bei zwei Gegenstimmen (Die Linke) und drei Enthaltungen wurde der Maßnahme mitten in der Obersteiner Altstadt zugestimmt. Die Burggasse ist eine reine Anliegerstraße, deshalb liegt der Gemeindeanteil bei lediglich 25 Prozent. Das heißt: Die Anwohner müssen drei Viertel der Bausumme selbst tragen.

Der Ausbau ist eine gemeinschaftliche Maßnahme der Stadt und der Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie der OIE. „Wenn wir warten, wird es noch teurer, und wären nicht andere Akteure mit im Boot wie die OIE, würde es ebenfalls noch teurer“, stellte Oberbürgermeister Frank Frühauf klar, nachdem Bürgermeister Friedrich Marx die Problematik ausführlich erläutert hatte: Wasser- und Abwasserleitungen seien völlig veraltet und extrem beschädigt. Es bestehe akuter Handlungsbedarf. Durch die Enge sei die Burggasse zudem ein Spezialfall, bei dem nur ein Vollausbau infrage komme. Frühauf kündigte an, dass man die Nöte der Anlieger durchaus nachvollziehen könne: „Wir werden im Bedarfsfall eine Ratenzahlung ermöglichen.“

Bernhard Zwetsch (FDP) betonte, man müsse Fakten und die „gefühlte Lage“ trennen: „Ich hätte ein größeres Problem mit dieser Entscheidung, wenn ich unseren Werken und der Verwaltung nicht trauen würde. Allerdings: Die Kommunikation hätte sicher besser laufen können.“

Mehrere Anwohner würden die umlagefähigen Beiträge nicht bezahlen können, hatte die BI im Vorfeld kritisiert. Deshalb habe die BI bereits vor einem Jahr eine Petition mit einer Alternative aufgezeigt. Die Ausbauarbeiten auf die nötigsten Reparaturen zu beschränken und zu versuchen, Fördermöglichkeiten durch das Programm „Aktive Stadt“ für den Ausbau zu überprüfen, waren die vorrangigen Inhalte.

Der Stadtrat habe diese Vorschläge völlig ignoriert, kritisiert Wolfgang Döhler, Sprecher der BI, deren Mitglieder zum Teil an der Sitzung des Stadtrates teilnahmen. Weiter betont er: „Wir kritisieren die Vorgehensweise bei Entscheidungen. So wird erst über die Köpfe der Betroffenen entschieden und dann informiert mit der angeblichen Möglichkeit der Beteiligung. Weiter werden teilweise unsinnige Planungen umgesetzt, die nicht umfassend durchdacht sind, und damit werden Gelder verschwendet. Diese Gelder fehlen dann an wichtigeren Stellen.“

Diese Argumentation spielte beim Ratsbeschluss letztlich keine Rolle. Frühauf verwies auch darauf, dass man selbst im Spezialfall „Burggasse“ keine Ausnahme machen und eine Sonderbehandlung etablieren könne.

Von unserer Redakteurin Vera Müller