Aus dem Rampengebäude wird die Nahepassage

Noch in diesem Herbst soll mit der Umgestaltung des sogenannten Rampengebäudes zwischen der Obersteiner Fußgängerzone und der Austraße, das auch als Zugang zur Fußgängerbrücke hinüber zur Wasenstraße dient, begonnen werden. Im Zuge der umfangreichen Umbaumaßnahmen soll das gesamte Gebäude heller, freundlicher und übersichtlicher gestaltet werden. Hierfür wird die Rolltreppe entfernt, die schon seit vielen Jahren nicht mehr funktionsfähig ist und vor sieben Jahren aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vor Vandalismus mit Holzwänden umbaut wurde.

Durch den Ausbau der schon seit Jahren funktionsunfähigen Rolltreppe soll das Rampengebäude in Oberstein, das dann Nahepassage heißen wird, heller, freundlicher und übersichtlicher gestaltet werden.

Foto: Stadtverwaltung

Von unserem Reporter Jörg Staiber

An Stelle der Rolltreppe wird die begehbare Rampe zwischen Austraße und Fußgängerzone durch eine lang gezogene Treppe ergänzt. Außerdem entsteht durch den Ausbau der Rolltreppe ein Lichtschacht, der die Geschosse optisch miteinander verbindet. In die derzeit ungenutzte Zwischenetage, die künftig auch über den neu einzubauenden Aufzug erreicht werden kann, soll eine Behindertentoilette kommen. Alle drei Etagen des Gebäudes sollen für eine Galerie genutzt werden, in der die Entstehung der Nahehochstraße gezeigt wird.

Bei der Vorstellung der Umbaupläne durch Bauamtsleiterin Christine von der Burg und die Innenarchitektin Sabine Reiser, die für die innere Gestaltung des Gebäudes verantwortlich ist, im Bauausschuss begrüßten insbesondere die Fraktionssprecher von CDU und SPD, Armin Korpus und Jupp Mähringer, die Maßnahme als städtebaulichen Fortschritt. „Helligkeit schützt vor Vandalismus“, betonte Korpus und forderte für den unteren Bereich die Installation einer Videoüberwachung, die nach Aussage von Sabine Reise dort auch vorgesehen sei. Mähringer bezeichnete die Planungen als sehr gelungen und zeigte sich überzeugt, dass die künftige Nahepassage auch für Touristen interessant sei.

Wolfgang Augenstein (LUB) wollte wissen, ob die Ausstellung über den Bau der Nahehochstraße auch auf den Widerstand gegen das Bauwerk, an dem er seinerzeit maßgeblich beteiligt war, eingehe, was ihm versichert wurde. Kerstin Rogoll von den Grünen regte an, die städtischen Gremien sollten sich vor der endgültigen Gestaltung noch einmal mit der Konzeption der Ausstellung auseinandersetzen. Zudem verwies sie auf den Pflanzkasten an der Außenseite des Gebäudes, in dem schon seit langem eine größere Population der inzwischen selten gewordenen Spatzen heimisch sei, worauf bei der Baumaßnahme auf jeden Fall Rücksicht genommen werden sollte. Augenstein wiederholte noch einmal die grundsätzliche Auffassung der LUB, dass an dieser Stelle ein niveaugleicher Übergang mit Ampel über die Naheüberbauung städtebaulich die sinnvollere Lösung sei.

Die Umgestaltung des Rampengebäudes, deren Gesamtkosten mit rund 500.000 Euro kalkuliert sind, wird im Rahmen des der Gesamtmaßnahme „Aktive Stadtzentren – Innenstadt Oberstein“ gefördert. Die grundsätzliche Förderfähigkeit wurde von der ADD bestätigt, der Bauausschuss billigte anhand der vorgelegten Planung ohne Gegenstimme die Maßnahme endgültig, wobei sich die beide LUB-Ausschussmitglieder wegen ihrer „grundsätzlichen Haltung“ der Stimme enthielten.