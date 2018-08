Auf zur Wildenburg: Wildfreigehege kann mit Neuigkeiten aufwarten

Im Wildfreigehege Wildenburg bei Kempfeld ist die Winterpause endlich vorbei. Mit neuem Elan gehen die ehrenamtliche Zoopädagogin Kerstin Schuchardt, Tierpfleger Frithjof Behlau und ihre Mitarbeiter ans Werk, um die zahlreichen Pläne in die Tat umzusetzen.

Improvisationsvermögen ist besonders gefragt. Denn was nutzt alle Energie, wenn das notwendige Geld fehlt oder das Wetter nicht mitspielt? Und so sind Schuchardt und Behlau froh, dass die Tage nun wärmer sind.

Nur ein Gast auf Zeit im Wildfreigehege Wildenburg: Tierpfleger Frithjof Behlau möchte dieses Eichhörnchen schon in Kürze auswildern. Kinder sind von dem kleinen Racker begeistert.

Foto: Andreas Nitsch

Deutliche Fortschritte erkennbar

"In den kalten Monaten haben wir ja keinen Pfahl in die Erde bekommen“, erklärt Behlau. Das hat sich jedoch in den vergangenen Wochen geändert, sodass auch deutliche Fortschritte erkennbar sind. So wurde der Terrassenbereich direkt hinter dem Eingang erweitert, in eigens angelegten Beeten wurden Kräuter gepflanzt. In Sichtweite wurde die Besucherzone aufgewertet, sodass dort nun rund 20 Leute grillen können. Nur wenige Meter davon entfernt, entsteht ein Kaninchengehege, in dem – in einem separaten Bereich – auch die Meerschweinchen ein neues Domizil erhalten sollen. Zudem wurden Zäune verlagert und verstärkt, neue Begrenzungen errichtet. Der Umbau eines Bauwagens zu einem kleinen Forschungslabor für Kindergruppen wurde derweil auf einen späteren Zeitpunkt vertagt, der Volierenneubau für Greifvögel soll aber noch wenn möglich in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Neue Bewohner kann das Freigehege ebenfalls vorweisen. Weitere Perlhühner sind eingezogen, zudem wurde die Entenschar vergrößert. 15 Hühner- und Entenküken sind erst wenige Wochen alt und ziehen natürlich schon die Blicke der Besucher auf sich.

„Die Durchmischung des Tierbestandes ist schon deshalb wichtig, um Inzucht zu vermeiden“, erklärt Zoopädagogin Schuchardt, der zwei Lakenfelder Hühner ganz besonders am Herzen liegen. Kein Wunder, handelt es sich hierbei doch um eine deutsche Hühnerrasse, die seit mehr als 150 Jahren als eigenständige Rasse besteht – ein echtes Stück deutsche Kultur eben. Geflügelzuchtvereine aus der Region unterstützen das Wildfreigehege bei diesen Bemühungen.

Künftig soll das Augenmerk auf die Greifvögel und die Fasanerie gelegt werden. Kürzlich erst ist eine ausgebildete Falknerin zu dem Team gestoßen. Sie möchte mit den beiden vorhandenen Uhus und dem Bussard trainieren. Und wer weiß? Vielleicht kann unter der Wildenburg schon in naher Zukunft eine Greifvogelschau angeboten werden.

Erfreulich ist auch, dass die Besucherzahlen kontinuierlich steigen. 400 Gäste pro Wochenende werden durchschnittlich gezählt, auch unter der Woche sind die Besucherzahlen stabil. Das macht sich auch beim Umsatz am Kiosk und im Verkaufsshop bemerkbar. Und so sind Schuchardt, Behlau und ihr Team, zu dem auch zahlreiche ehrenamtliche Kräfte zählen, schon ein wenig stolz, dass sie ihrerseits nicht nur um Spenden bitten, sondern auch andere Organisationen unterstützen können – etwa die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP). Zudem haben Kindergartengruppen weiterhin freien Eintritt, was unter dem Aspekt Umwelterziehung – laut Schuchardt „unser Herzstück“ – enorm wichtig ist.

Gerade Kinder im Vorschulalter können für das Thema Natur begeistert werden. Dazu tragen auch die Schlangen und Vogelspinnen bei, die im Foyer neben der erweiterten und modernisierten Spielecke in Terrarien bestaunt werden können. Auch das Angebot an Führungen und Kindergeburtstagsgestaltung kann erweitert werden, da eine weitere Stelle geschaffen wurde. Dennoch arbeiten die wenigen Angestellten auf dem Gelände oft länger, als es in ihrem Vertrag steht – den Besuchern im Freigehege eine schöne Zeit zu bieten und allen Tieren gerecht zu werden, ist nun mal nicht in acht Stunden getan, wissen alle Mitarbeiter.

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit sind weitere Themen, die beackert werden wollen So bietet das Wildfreigehege nun auch den sogenannten Erlebnispass an. Mit weiteren sieben Freizeitparks im Land wurde ein Verbund gegründet, der bei dem Besuch mehrerer Parks Rabatte gewährt. Aber auch der fachliche Austausch mit Experten, seien es Landwirte, Futtermittelhersteller oder Züchter, wird seitens des Freigeheges forciert.

Benefizlauf und Fotowettbewerb

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr – auch wenn nur zwischen 30 und 40 Teilnehmer am Start waren – soll auch der Benefizlauf im Herbst wieder stattfinden. Einige Laufgruppen haben den Termin schon in ihren Kalender aufgenommen. Und der Fotowettbewerb läuft auch noch bis Ende August, im Freigehege aufgenommene Fotos können einfach per E-Mail an info@wildfreigehege-wildenburg.de eingesendet werden, aus den schönsten wird dann ein schöner Kalender entstehen. Weitere Informationen gibt es demnächst auf der Internetseite.

Spannend wird es schon am Sonntag, denn an Muttertag haben wieder alle Mütter, die Kinder bis 16 Jahre dabeihaben, freien Eintritt ins Gehege. Außerdem kommt um 9.30 Uhr der Schafscherer, Frühaufsteher können ihm bei der Arbeit zusehen.

Weitere Informationen gibt es unter www.wildfreigehege-wildenburg.de

Andreas Nitsch