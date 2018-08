Auf der ganzen Bein gilt jetzt Tempo 30

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

In der Straße „Auf der Bein“ in Weierbach gilt seit einigen Tagen flächendeckend Tempo 30. Nachdem dies bereits im oberen Teil an der Zufahrt zum Schulzentrum mit dem Göttenbach-Gymnasium galt, wurde die Zone nach einer Bürgerversammlung auf Wunsch der Anlieger auf die komplette Straße ab der Abfahrt Weierbacher Straße erweitert.