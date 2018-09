Auch Fußballfans werden beim Spießbratenfest bedient

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Die demnächst beginnende Fußballweltmeisterschaft geht auch am Spießbratenfest nicht spurlos vorüber: Am Kirmessamstag spielt Deutschland um 20 Uhr gegen Schweden, aus diesem Anlass wird es ein Public Viewing geben. „Wir werden in die Technik investieren, eine große und technisch saubere Lösung anbieten“, kündigt Festorganisator Christian Schwinn an. Das hierzu notwendige Geld muss dann allerdings an anderer Stelle eingespart werden, und so wird in diesem Jahr das Box-Event am Samstagnachmittag ausfallen, das in der Vergangenheit immer gut angekommen ist.