Auch die Freie Liste nominiert einen Kandidaten für die Landratswahl

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Zur Landratswahl am Sonntag, 26. August, werden mindestens vier Kandidaten antreten. Die Freie Liste Kreis Birkenfeld hat in ihrer Mitgliederversammlung im alten Rathaus in Baumholder entschieden, dass sie einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken wird – und der heißt nach NZ-Informationen nicht Bernhard Alscher. Die FLKB will das Geheimnis erst bei ihrer nächsten Mitgliederversammlung am Mittwoch, 11. April, lüften.