Arbeitsmarkt: Frühjahrsbelebung lässt noch auf sich warten

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Arbeitsagentur Bad Kreuznach ist nach dem saisonalen Anstieg im Januar im Februar schon wieder gesunken – allerdings nur sehr leicht. Die Arbeitslosenquote beträgt weiterhin 5,5 Prozent im Bezirk beziehungsweise 6,0 Prozent im Landkreis Birkenfeld.

Erfreuliche Zahlen meldet die Arbeitsagentur Bad Kreuznach – auch wenn die Frühjahrsbelebung noch gar nicht eingesetzt hat.

Foto: RZ Grafik​

Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei bereits deutlich angestiegen, meldet die Arbeitsverwaltung. „Der späte Wintereinbruch und der aktuell anhaltende Frost lassen den Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar noch sehr gering ausfallen. In den stärker saisonal geprägten Regionen wie im Rhein-Hunsrück-Kreis stieg die Arbeitslosigkeit aktuell sogar noch etwas an“, berichtet Gundula Sutter, Leiterin der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach. Dennoch geht sie von einer guten Entwicklung am regionalen Arbeitsmarkt zum Frühjahr hin aus. Indikatoren für diese Einschätzung: Es gibt aktuell weniger Arbeitslosmeldungen und mehr Beschäftigungsaufnahmen – auch mehr als vor einem Jahr um diese Zeit. Und auch die Anzahl der neu ausgeschriebenen Stellenangebote ist trotz der noch hemmenden Witterungseinflüsse bereits sehr hoch.

Im Februar waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach insgesamt 10.104 Menschen arbeitslos, 101 oder 1,0 Prozent weniger als im Januar und 931 bzw. 8,4 Prozent weniger als im Februar des Vorjahres. Nicht nur wegen des Wetters ging die Arbeitslosigkeit der Jüngeren nicht zurück, sondern stieg sogar an. Grund: Die Ausbildungsverhältnisse der dreieinhalbjährigen Ausbildungsgänge endeten im Januar. „Vorübergehend führt dies zu einem geringen Anstieg für die jüngeren Arbeitsuchenden“, erläutert die Arbeitsverwaltung. Das sollte sich aber im Frühjahr schnell ändern ist man in Bad Kreuznach optimistisch angesichts vieler offener Stellen.

Weniger Erstarbeitslose

2577 Menschen wurden im Monat Februar erstmals oder erneut arbeitslos. Dies sind 6,4 Prozent weniger als im Januar und 6,9 Prozent weniger als im Februar des Vorjahres. Insbesondere unmittelbar nach einer Beschäftigung meldeten sich deutlich weniger Menschen arbeitslos – sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch im Vergleich zum Vorjahresmonat. „Insofern sprechen nicht nur saisonale Aspekte dafür, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter wohl eher halten als noch vor einem Jahr“, kommentiert die Agentur.

Auch die Zahl der Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit ist gegenüber Januar deutlich gestiegen, was durchaus üblich ist für den Februar. Denn erste Wiedereinstellungen gab es offenbar bereits, auch wenn die Mehrheit der im Winter arbeitslos gewordenen Menschen noch nicht wieder in Lohn und Brot ist. Erfreulich ist, dass gegenüber Februar 2017 aktuell bereits mehr Menschen in Beschäftigung einmündeten.

852 neu zu besetzende Stellen wurden im Februar durch die regionalen Arbeitgeber angeboten. Der Anstieg zum Vormonat um rund 40 Prozent lässt auf eine starke konjunkturelle Frühjahrsbelebung hoffen. Der Stellenneuzugang vor einem Jahr war allerdings noch höher ausgefallen. Der Stellenbestand ist zum Vormonat um 3,2 Prozent gestiegen und liegt in etwa auf der Höhe von Februar 2017. 2793 Stellen sind aktuell zu besetzen, davon sind 88,5 Prozent unbefristet und 92,8 Prozent sofort frei.

Im Februar meldeten nahezu alle Branchen, hauptsächlich jedoch das Baugewerbe, das Gastgewerbe und das verarbeitende Gewerbe (hier besonders der Metallbereich) stark steigenden Bedarf an Arbeitskräften an.

Regionale Betrachtung: Während die Arbeitslosigkeit in Birkenfeld und Kirn stärker rückläufig war als in Bad Kreuznach, veränderte sich die Situation in Idar-Oberstein noch nicht. In Simmern und insbesondere in Boppard stieg die Arbeitslosigkeit sogar noch einmal an. Im gesamten Bezirk waren weniger Menschen arbeitslos als vor einem Jahr – besonders deutlich fiel der Rückgang binnen Jahresfrist in Birkenfeld und in Bad Kreuznach aus.

Bei der Dienststelle Birkenfeld sind derzeit 783 Arbeitslose (minus 25/5,0 Prozent/Vorjahr: 6,1 Prozent) gemeldet, in Idar-Oberstein 1814 (minus 1/6,6 Prozent/Vorjahr: 6,7), in Kirn 1446 (minus 43/6,5 Prozent/Vorjahr: 6,8). Im Landkreis Birkenfeld fiel die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat Januar um ein Prozent. Die Arbeitslosenquote ist von 6,1 auf 6,0 Prozent gesunken. Vor einem Jahr hatte sie 6,5 Prozent betragen. An dem dort bereits wieder einsetzenden Abbau der Arbeitslosigkeit seit Januar hatte nur die Personengruppe der Männer noch keinen Anteil.

Dickes Plus bei offenen Stellen

Der aktuelle leichte Rückgang vollzog sich im Landkreis Birkenfeld in beiden Rechtskreisen. Der Rückgang zum Vorjahr war mit 7,2 Prozent zwar geringer als im Landkreis Bad Kreuznach, dennoch sehr beachtlich, sagt die Agentur. Im Vorjahresvergleich profitierte nur die Gruppe der schwerbehinderten Menschen nicht vom Rückgang der Arbeitslosigkeit. Ebenfalls sehr erfreulich: Die Zahl der neu zu besetzenden Stellen ist im Nationalparklandkreis gegenüber Januar deutlich gestiegen (plus 29,4 Prozent) und liegt auch um 10 Prozent über dem Wert vom Februar 2017.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis bildete im zweiten Monat des neuen Jahrs eine Ausnahme und das nicht wie gewohnt im positiven Sinn. Hier ist die Arbeitslosigkeit saisonal bedingt gegenüber Januar nochmals leicht angestiegen, von 4,0 auf 4,1 Prozent (Vorjahr: 4,4 Prozent). Aber: Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit in Simmern um 6 Prozent niedriger. Die Zahl der neu zu besetzenden Stellen ist im Rhein-Hunsrück-Kreis seit Januar geradezu in die Höhe geschossen: Die Arbeitsagentur meldet ein Plus von 80,7 Prozent.