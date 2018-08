Arbeitslosenquote im Landkreis Birkenfeld verharrt auf niedrigem Niveau

Die Arbeitslosigkeit ist im Juni an der Nahe und im Hunsrück weiter gesunken, die Arbeitslosenquote beträgt weiterhin 4,9 Prozent. Im Kreis Birkenfeld verharrte die Quote bei 5,6 Prozent, das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresvergleichsmonat. Derzeit sind an der Oberen Nahe 2419 Menschen ohne Arbeit. Dem stehen 674 offene Stellen gegenüber. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei unverändert hoch, meldet die Agentur für Arbeit Bad Kreuznach.

Unter dem Wert für den Landkreis Bad Kreuznach (5,7 Prozent) lag die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Birkenfeld im Monat Juni. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt der Rhein-Hunsrück-Kreis mit aktuell 3,3 Prozent. Grafik: RZ​

Auch im Juni wurde der regionale Arbeitsmarkt durch die Konjunktur positiv beeinflusst, bewertet Bertram Schuster, stellvertretender Leiter der Arbeitsagentur, die „Lage. Nach wie vor trägt der hohe Beschäftigungsstand dazu bei, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Denn die Arbeitgeber entlassen zurzeit wenig Personal. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch. Von dieser Entwicklung“, so Schuster, „profitieren mittlerweile alle Personengruppen.

Das belege der Vorjahresvergleich: Lediglich die Jüngeren unter 25 Jahren bilden – wie jedes Jahr im Sommer – eine Ausnahme. Wegen des Endes der Ausbildungsverhältnisse melden sich Personen aus dieser Gruppe zurzeit verstärkt arbeitslos. Aus Erfahrung weiß Schuster aber, dass sich dieser Anstieg in der Regel auf ein bis zwei Monate beschränkt.

Im Juni waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach insgesamt 9163 Menschen arbeitslos, 99 oder 1,1 Prozent weniger als im Mai. Wie schon im Mai ist die Arbeitslosenquote mit 4,9 Prozent so niedrig wie nie. Die Betreuung der arbeitslosen Menschen erfolgt in zwei getrennten Rechtskreisen: 3049 Personen – also exakt ein Drittel – wurden im Juni von der Arbeitsagentur (Arbeitslosenversicherung/ SGB III) betreut, der Rest, 6114 Menschen, von den Jobcentern (Grundsicherung/SGB II). Gegenüber dem Vorjahresvergleichsmonat sind 676 oder 6,9 Prozent weniger Menschen arbeitslos. Dieser Rückgang binnen Jahresfrist erreichte ausnahmslos alle Personengruppen, sagt die Agentur. Die Arbeitslosenquote betrug im Juni 2017 noch 5,3 Prozent im Bezirk und 6,0 Prozent im Landkreis Birkenfeld.

Rund 2000 Personen wurden im Monat Juni erstmals oder erneut arbeitslos. Dies sind 12,3 Prozent weniger als im Mai und 5,5 Prozent weniger als im Juni des Vorjahres. Wie jedes Jahr zu Beginn der Ferien, meldeten sich Absolventen von betrieblichen Ausbildungsverhältnissen verstärkt arbeitslos. Häufig kommt es hier aber nur vorübergehend zur Arbeitslosigkeit, weil ein Wechsel des Betriebes oder eine Weiterbildung geplant ist. Die Zahl der Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit fiel gegenüber Mai um 15,5 Prozent, liegt aber in etwa auf dem Niveau des letztjährigen Junis. Der Grund: Vor den Ferien- und Urlaubszeiten der betriebe werden eher selten Beschäftigungsverhältnisse begonnen.

Im Juni waren 918 Stellen neu zu besetzen, eine mehr als im Mai. „Die Stelleneingänge bewegen sich damit auf einem guten Niveau und liegen um 12,5 Prozent über dem Juniwert 2017“, sagt die Arbeitsverwaltung. Auch der Bestand an Stellen wächst und ist im Vergleich der vergangenen fünf Jahre überdurchschnittlich hoch. Insgesamt 3211 Stellen sind aktuell an der Oberen Nahe und im Hunsrück vakant, davon sind 88,4 Prozent unbefristet und 94,5 Prozent sofort frei. Im Kreis Birkenfeld sind zum Ende des Monats 674 freie Stellen gemeldet. Im Juni hatte insbesondere die Zeitarbeit stark gestiegenen, die Verkehrs- und Logistikbranche eher rückläufigen Bedarf an Arbeitskräften, so die Arbeitsagentur abschließend.