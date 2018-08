Anzeige gegen FWG-Räte: Streitigkeiten ufern aus

Gemeinderäte sind nicht immer Orte idyllischer Einigkeit. Bisweilen weht ein rauer Wind, manchmal kracht es ordentlich, hitzige Diskussionen sind keine Seltenheit. Wo politisch zusammengearbeitet wird, gibt es Auseinandersetzungen. Das ist nichts Neues und im Sinne einer guten Demokratie auch wünschenswert. Im Ruschberger Gemeinderat aber hat das Prozedere zwischenzeitlich groteske Züge angenommen. Vorläufiger Höhepunkt war eine Strafanzeige, die Bürgermeister Alfred Heu gegen die FWG-Räte Tobias Büstrin-Theiß und Bernd Schneider als Reaktion auf eine Dienstaufsichtsbeschwerde erstattete. Der Vorwurf lautete auf falsche Verdächtigung.

Das Ergebnis vorweg: Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat das Strafverfahren im Januar endgültig eingestellt, weil der Vorwurf nicht nachgewiesen werden konnte. Für eine falsche Verdächtigung muss feststehen, dass der Beschuldigte falsche Behauptungen aufgestellt hat, obwohl er die Wahrheit kannte – eben dieses „Obwohl“ war nicht zu belegen. Auch nicht, nachdem sich der gesamte Gemeinderat – man höre und staune – einer polizeilichen Befragung unterzogen hatte.

Schredderkauf war Ausgangspunkt

Das ganze Szenario wirkt noch kurioser, wenn man sich vor Augen hält, was der Stein des Anstoßes war. Ausgangspunkt der ganzen Litanei, die sich letztlich über fast zwei Jahre hinzog und einen ganzen Aktenordner voller Anschuldigungen, Rechtfertigungen und juristischer Korrespondenz hervorbrachte, war der Kauf eines Holzschredders zum Preis von knapp 3000 Euro. Diesen schaffte Alfred Heu als Vertreter der Jagdgenossenschaft Ruschberg an, die ihn wiederum der Gemeinde spendete.

Klingt banal, doch der Teufel steckt im Detail: Tobias Büstrin-Theiß und Bernd Schneider erklären, dass sie nach den Äußerungen des Bürgermeisters in der Ratssitzung vom 31. März 2016 davon ausgegangen seien, dass die Jagdgenossenschaft lediglich das Geld spende und die Gemeinde den Schredder kaufe – in diesem Fall hätte es der Zustimmung des Rates bedurft. Als dann der Schredder auf einmal da war, glaubten sie, der Rat sei übergangen worden.

So schickten die FWG-Räte im August 2016 eine Dienstaufsichtsbeschwerde an die Kommunalaufsicht, in der sie Alfred Heu beschuldigten, den Schredder ohne Ratsbeschluss gekauft zu haben. Weil es allerdings noch eine gegenteilige Auffassung gab, nämlich, dass von Anfang an geplant war, dass die Jagdgenossenschaft den Kauf tätigt, wurde die Beschwerde abgewiesen. Dem Bürgermeister könne kein Fehlverhalten nachgewiesen werden, heißt es in einem Schreiben, das der Nahe-Zeitung zusammen mit den Akten des Verfahrens vorliegt. Das nahm Alfred Heu zum Anlass, um Strafanzeige gegen Tobias Büstrin-Theiß und Bernd Schneider zu erstatten. So wurde die juristische Mühle in Gang gesetzt.

Nachdem das Verfahren nun seinen Abschluss gefunden hat, wollen die beiden FWG-Räte deutlich machen, dass sie diese Vorgehensweise des Ortsbürgermeisters nicht nachvollziehen können. „Dass man uns anzeigt, weil wir unsere Aufgabe ernst nehmen, kann doch nicht sein“, sagt Tobias Büstrin-Theiß. „Eine Strafanzeige hat meiner Meinung nach im politischen Miteinander nichts zu suchen, wohingegen eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein legitimes Mittel ist.“ Die FWG wolle sich für eine offene und ehrliche Dorfpolitik einsetzen. Er und sein Fraktionskollege seien ganz klar davon ausgegangen, dass der Schredder von der Gemeinde gekauft werde. Sie hätten keinesfalls wider besseres Wissen ausgesagt. Als Gemeinderat habe man schließlich eine Kontrollfunktion.

Diesem Punkt widerspricht Alfred Heu entschieden. „Der Gemeinderat ist nicht dazu da, den Bürgermeister zu kontrollieren“, sagt er. „Er ist ein kooperatives Gremium.“ Nach wie vor stehe er hinter seiner Entscheidung, eine Strafanzeige erstattet zu haben. Der Entschluss sei übrigens im Einvernehmen mit dem Rest des Rates gefallen. Nachdem die FWG-Fraktion bereits mehrere Dienstaufsichtsbeschwerden gegen ihn vorgebracht habe, sei einfach ein gewisser Punkt erreicht gewesen. „Außerdem hätte diese Beschwerde mich meinen Job kosten können, wenn sie Erfolg gehabt hätte.“

Für Heu besteht kein Zweifel daran, dass Büstrin-Theiß und Schneider ihre Behauptungen wider besseres Wissen aufgestellt haben könnten. Hier führt er das Abschlussschreiben des Staatsanwalts an – darin sei nicht von einer Ausräumung des Verdachts die Rede. Man habe lediglich den Vorsatz nicht nachweisen können. Diese Lesart ist in der Tat möglich.

Fall lässt sich nicht mehr klären

Andererseits weist der Staatsanwalt darauf hin, dass aus dem Protokoll über die Sitzung der Jagdgenossenschaft, in der über den Schredder gesprochen wurde, nicht klar hervorgehe, ob das Gerät nun direkt gekauft oder ob der Gemeinde lediglich Geld zur Verfügung gestellt werde. Im Übrigen lässt auch das Protokoll der entscheidenden Gemeinderatssitzung keine Rückschlüsse darauf zu, wie es sich tatsächlich zugetragen hat.

Fakt ist: Auch wenn man ausschließlich die Unterlagen betrachtet, lässt sich der Fall nicht auflösen. Die polizeilichen Aussagen der Ratsmitglieder sind teils sehr vage, teils sagen sogar solche Mitglieder aus, die in der besagten Sitzung am 31. März gar nicht zugegen waren. Angesichts der Tatsache, dass bis zur polizeilichen Vernehmung fast anderthalb Jahre ins Land gezogen waren, sind Erinnerungslücken allerdings nur allzu natürlich.

Doch im Grunde ist auch egal, wer recht hat und wer nicht. Letztlich ist die Geschichte nur der Gipfel der stetigen Auseinandersetzungen, die sich in den vergangenen Jahren im Ruschberger Gemeinderat manifestiert haben. Wo eine Kooperation zum Wohl der Gemeinde stattfinden sollte, haben sich die Fronten verhärtet. Ob so in naher Zukunft ein konstruktives Miteinander aller Beteiligten möglich ist, erscheint zumindest zweifelhaft.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer