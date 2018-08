Anzahl der Wildunfälle nimmt weiter zu

Mehr Arbeit für die Polizei Idar-Oberstein: 2017 wurden nach einer nun vorgelegten Statistik in ihrem Zuständigkeitsbereich (zu dem auch die VG Herrstein gehört) 1859 Verkehrsunfälle gezählt. Das sind 20 Kollisionen mehr als im Jahr davor. Doch es gibt auch eine erfreuliche Nachricht.

Ein Anblick, der leider weder schön noch selten ist: Auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich der Idar-Obersteiner Polizei waren an etwa jedem dritten Unfall, der in der Statistik registriert wurde, scheue Waldbewohner verwickelt.

Bei den Unfällen mit Personenschaden gab es 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 einen Rückgang um 8,43 Prozent. Wurden 2017 insgesamt 152 Unfälle notiert, bei denen mindestens ein Mensch verletzt oder getötet wurde, so lag diese Zahl 2016 noch bei 166. Bei den aufgeführten Kollisionen wurden zusammengerechnet 219 Personen verletzt oder getötet. Gegenüber 2016 (211) bedeutet dies eine leichte Zunahme in dieser Kategorie von 3,79 Prozent.

Immerhin verzeichnet die Statistik zugleich einen leichten Rückgang bei den Unfällen mit Schwerverletzten. Traurigerweise waren 2017 allerdings auch zwei Verkehrstote im Zuständigkeitsbereich der Idar-Obersteiner Polizei zu beklagen. Wie die Beamten weiter mitteilen, wurden 2017 bei Unfällen 23 Kinder verletzt (5 schwer, 18 leicht), davon 17 als Mitfahrer in einem Auto, 5 als Fußgänger und ein Kind als Fahrer eines Dreirades.

Die 18- bis 24-Jährigen gehören in Relation zur Gesamtbevölkerung zur Risikogruppe Nummer eins im Straßenverkehr. 2017 musste die Idar-Obersteiner Polizei 388 Unfälle mit Beteiligten in diesem Alter aufnehmen. Nach 402 Kollisionen 2016 bedeutet dies aber einen Rückgang um 3,48 Prozent, und es bedeutet zugleich, dass die Unfallzahlen bei dieser Gruppe wieder in etwa auf dem Niveau des Jahres 2015 liegen. Bei 70,73 Prozent der Zusammenstöße, an denen 2017 ein junger Fahrer beteiligt war, wurde dieser als Hauptverursacher registriert. Häufigste Ursache war dabei nicht angepasste Geschwindigkeit. Viele Unfälle dieser Gruppe, so die Polizei, dürften unter anderem auf die geringe Fahrpraxis in Verbindung mit Risikofreudigkeit und Selbstüberschätzung zurückzuführen sein. Das begleitete Fahren dürfte sich indes positiv auswirken, heißt es in der Bilanz der Polizei weiter.

Die Gruppe der motorisierten Zweiradfahrer steht wie die Gruppe der jungen Fahrer schon lange im Blickpunkt der polizeilichen Präventionsarbeit. Häufig sind gerade Unfälle, an denen Zweiradfahrer beteiligt sind, mit schweren Folgen verbunden, weiß die Polizei. Bei insgesamt 33 Kollisionen im Jahr 2017, an denen Zweiradfahrer beteiligt waren, wurden 26 Personen verletzt (4 Schwerverletzte, 22 Leichtverletzte). Dies bedeutet eine Zunahme um 43,5 Prozent in dieser Kategorie.

Rund 25 Prozent der Bevölkerung im Zuständigkeitsbereich der Polizei Idar-Oberstein ist 65 Jahre oder älter. Aufgrund der ländlichen Strukturen und der relativ schlechten Versorgung der Dörfer mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind ältere Menschen oft auf das Auto angewiesen, um mobil zu bleiben und ihre Grundversorgung sicherzustellen. Nachdem es 2016 zu einer starken Zunahme von Unfällen kam, in die Senioren verwickelt waren, hat sich diese Zahl in 2017 stabilisiert. Es wurden insgesamt 410 Unfälle mit Beteiligung von Verkehrsteilnehmern aus dieser Altersgruppe gezählt. Dabei wurden 59 Menschen verletzt (45 Leichtverletzte, 13 Schwerverletzte und ein Toter).

2017 nahm die Polizei zudem 39 Verkehrsunfälle auf, bei denen ein Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Bei diesen Kollisionen wurden elf Personen verletzt. Hierbei kam es zu 176 sogenannten Eingriffsmaßnahmen der Polizei. Das heißt: Es wurde ein Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, oder der Fahrer wurde im Vorfeld daran gehindert, sich alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss ans Steuer zu setzen.

Bei 317 Unfällen suchte 2017 der Verursacher das Weite. Bei diesen Kollisionen mit anschließend flüchtigen Beteiligten wurden fünf Menschen leicht und drei Personen schwer verletzt. Die Aufklärungsquote bei der Verkehrsunfallflucht lag bei 41 Prozent. 2016 hatte die Polizei noch 368-mal wegen Unfallflucht ermittelt.

Nach wie vor eine sehr bedeutsame Rolle spielen Wildunfälle. 553-mal kam es 2017 zur Kollision von Tier und Maschine. Das sind fast 30 Prozent der registrierten Verkehrsunfälle und bedeutet bei den absoluten Zahlen eine Steigerung um 12,4 Prozent gegenüber 2016. Leider konnte für keine der bislang diskutierten und bundesweit angewandten Maßnahmen wie Duftbarrieren, optische Reflektoren, Rückschnitt von Hecken und Sträuchern am Straßenrand oder Wildwechselschilder im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen eine wirksame Reduzierung der Unfallzahlen nachgewiesen werden, bedauert die Polizei in ihrer Bilanz abschließend. Vera Müller